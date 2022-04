Saveti i preporuke za pravilno pranje veša

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Pranje veša, voleli mi to ili ne, je posao koji gotovo svakodnevno obavljamo, i koji prosto moramo da uradimo da bi nam odeća bila čista, mirišljava i spremna za naredno korišćenje.

Nekada se sav veš prao na ruke, međutim u današnje vreme dostupne su nam veš mašine koje iako praktično same obavljaju svoj posao, ipak postoji nekoliko stvari o kojima moramo voditi računa, odnosno pravila kojih se moramo pridržavati kako bi našu odeću održali adekvatnom što duži period.

Sigurni smo da ne postoji osoba kojoj se do sada nije desio neki peh prilikom pranja veša – crna čarapa sa belim vešom, upropašćeni komadi odeće zbog neodgovarajuće temperature i još mnogo toga.

Kako bi sačuvali vaše omiljene komade odeće, u nastavku teksta pročitajte naše savete i trikove za pravilno pranje veša!

#1 Razvrstajte odeću – prvi i najvažniji korak

Vaša korpa za veš je puna do vrha i to je prvi signal da je vreme za pranje veša! Dakle, najvažnija stvar je da pravilno odvojite veš na tri dela – šareni, beli, crni veš.

Ofarban veš je zasigurno jedan od naših najvećih strahova i ne tako prijatno iznenađenje. Da se ovakve situacije ne bi dešavale, neophodno je pravilno razvrstati veš na navedene celine kako bi sprečili prelazak boje sa jednog komada odeće na drugi.

Naravno, nikad ne možemo biti u potpunosti sigurni da naše nove pantalone, trenerka ili duks neće pustiti svoju boju tokom pranja, pa je tako preporuka da prilikom svakog pranja koristite takozvane hvatače boja kako bi sprečili uništavanje druge garderobe!

Ovakav problem uglavnom se dešava kada kupujemo garderobu od neproverenih proizvođača, često putem interneta kada nemamo priliku da vidimo i opipamo materijal uživo.

#2 Koristite odgovarajuće temperature – posebna temperatura za svaku sortu veša

Da ne biste došli u situaciju da dva puta morate da perete isti veš, ili da se vaši komadi odeće smanje za jedan broj, neophodno je da koristite odgovarajuću temperaturu!

Prema pravilu, beli veš se uvek pere na 90 stepeni budući da se u njemu uglavnom nalaze peškiri kao i donji veš pa je neophodno da se takvi komadi praktično iskuvaju kako bi se uništile sve bakterije. Šareni, kao i crni veš mogu se prati na manjim temperaturama između 30-60 stepeni, zavisno od materijala.

Ovo ne znači da treba baš uvek da se pridržavate ovog pravila! Neki komadi odeće su osetljiviji, pa iako su crni oni se možda ne smeju prati na 50 stepeni već na nižoj temperaturi. Zbog toga je važno da uvek ispratite šta piše na etiketi jer jedino tako nećete napraviti grešku.

#3 Ubacite količinu veša spram veličine bubnja – pogrešna količina uzrokuje kvar mašine

Iako bi svako od nas vrlo rado preskočio najvažniji korak – sortiranje odeće, i ubacili sav veš iz korpe u mašinu – to ipak nije pametna odluka. Previše veša u mašini može da dovede do brojnih problema u bubnju vaše vaše mašine, preteranog lupanja, ali to isto važi i za premalu količinu veša.

Ukoliko stavite više odeće nego što treba, funkcija veš mašine se znatno umanjuje i time rizikujete da veš ne bude dovoljno opran, a isto tako premala količina veša smanjuje njenu efikasnost.

#4 Unesite optimalnu količinu omekšivača i praška – ni previše ni premalo

Velika većina greši kada u veš mašinu unese preteranu dozu omekšivača i praška misleći da će se veš tako bolje oprati.

Zašto nije dobro staviti previše praška?

Ukoliko stavite više od preporučene doze, može se desiti da na vašoj odeći ostanu beli tragovi ili da se veš ne ispere dovoljno. Isto pravilo važi i za omekšivac – ne preterivati u količini.

Nedovoljno isprana odeća vrlo često ume da nanese iritacije ili čak alergije na koži te je najbolje da se držite preporučenih doza koje pišu na poleđini flaše svakog omekšivača i praška!

Isto tako, premala količina praška može dovesti do toga da neki komadi veša uopšte ne budu oprani, a uz malu količinu omekšivača, veš neće imati postojan miris.

Dodatne preporuke za pranje veša – preventivni koraci

Farmerice – Ukoliko do sada niste, probajte da sve farmerice i pantalone, posebno one koje su nove – okrenete naopačke. Time ćete sprečiti da boja farmerica izbledi i očuvate prvobitnu boju duži vremenski period. Čarape – ako postoji komad veša koji redovno, magično nestaje onda su to zasigurno čarape. Da ne biste konstantno nosili rasparene čarape, dobra ideja je da nabavite mrežice za veš mašinu u koju ćete staviti sve čarape i tako odvojiti od ostatka veša. Peškiri – Večni problem sa peškirima je to što oni vrlo brzo izgube svoju prvobitnu mekoću i postanu tvrdi i neprijatni za kožu. Peškiri se obično peru na 90 stepeni kako bi se sve bakterije uništile, međutim to umanjuje njihovu mekoću, a ukoliko ih operete na manje stepeni time ćete rizikovati da oni ne budu do kraja oprani.

Pa šta raditi u tim situacijama?

Jedan od popularnih, i proverenih načina za vraćanje mekoće peškiru je mešavina sode bikarbone i sirćeta. Temperaturu je potrebno namestiti na 30-40 stepeni, umesto deterdženta staviti sodu bikarbonu, a umesto omekšivača alkoholno sirće.

Iako će mnogi pomisliti da će veš imati neprijatan miris, to nije tačno – veš niti će mirisati na sirće, ali neće ni imati nekakav poseban miris. Ukoliko želite da peškiri budu mirišljaviji, dodajte par kapi esencijalnog ulja.

Nadamo se da vam je ovaj tekst bio koristan i da smo vam otkrili neke nove trikove za pravilno pranje veša. Vodite se našim savetima i budite sigurni da će vaš veš izgledati besprekorno!

