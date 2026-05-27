Loznica spremna za Evropsko omladinsko prvenstvo u boksu

Loznica se intenzivno priprema za Evropsko omladinsko prvenstvo u boksu, koje će u avgustu okupiti takmičare iz čak 53 zemlje, a tim povodom u Regionalnom bokserskom centru na Lagatoru održan je sastanak posvećen daljem razvoju boksa i sportske infrastrukture u gradu.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić razgovarala je sa predsednikom Bokserskog saveza Srbije Nenadom Borovčaninom o unapređenju uslova za rad sportista, organizaciji predstojećeg prvenstva i nastavku ulaganja u sport.

Kako je istakla, Regionalni bokserski centar, izgrađen uz podršku Vlade Srbije, predstavlja jedan od najznačajnijih sportskih objekata u ovom delu zemlje i važan podsticaj razvoju boksa i drugih sportova u Loznici.

„Ovaj centar pruža vrhunske uslove za treninge i organizaciju velikih takmičenja, a naš cilj je da mladim sportistima omogućimo što bolje uslove za razvoj i napredovanje“, poručila je Lukićeva, naglasivši da će Grad nastaviti da ulaže u sportsku infrastrukturu, besplatne treninge i podršku talentovanoj omladini.

Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin ocenio je da je Loznica danas jedan od ključnih centara boksa u Srbiji. On je naglasio da je Regionalni bokserski centar prvi objekat ovakvog tipa u zemlji, ali i jedan od najsavremenijih trening centara u regionu.

Borovčanin je podsetio da će Evropsko omladinsko prvenstvo biti jedan od najvećih sportskih događaja ove godine u Srbiji i značajna prilika da se Loznica predstavi evropskoj sportskoj javnosti.

On je dodao da organizacija takvog takmičenja ne bi bila moguća bez podrške države i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Sastanku su prisustvovali i zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović, pomoćnici Dejan Stalović i Miodrag Filipović, članovi Gradskog veća Vlastimir Lukić i Marko Jovanović, kao i predstavnici Bokserskog saveza Srbije Tijana Vlahović i Uroš Jakovljević, zaduženi za organizaciju međunarodnih sportskih događaja.