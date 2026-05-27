27. мај 2026.

Loznica spremna za Evropsko omladinsko prvenstvo u boksu

27. мај 2026.
IMG-668f34f006443dd9e1b03b84e3a14cfa-V

Loznica se intenzivno priprema za Evropsko omladinsko prvenstvo u boksu, koje će u avgustu okupiti takmičare iz čak 53 zemlje, a tim povodom u Regionalnom bokserskom centru na Lagatoru održan je sastanak posvećen daljem razvoju boksa i sportske infrastrukture u gradu.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić razgovarala je sa predsednikom Bokserskog saveza Srbije Nenadom Borovčaninom o unapređenju uslova za rad sportista, organizaciji predstojećeg prvenstva i nastavku ulaganja u sport.

Kako je istakla, Regionalni bokserski centar, izgrađen uz podršku Vlade Srbije, predstavlja jedan od najznačajnijih sportskih objekata u ovom delu zemlje i važan podsticaj razvoju boksa i drugih sportova u Loznici.

„Ovaj centar pruža vrhunske uslove za treninge i organizaciju velikih takmičenja, a naš cilj je da mladim sportistima omogućimo što bolje uslove za razvoj i napredovanje“, poručila je Lukićeva, naglasivši da će Grad nastaviti da ulaže u sportsku infrastrukturu, besplatne treninge i podršku talentovanoj omladini.

Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin ocenio je da je Loznica danas jedan od ključnih centara boksa u Srbiji. On je naglasio da je Regionalni bokserski centar prvi objekat ovakvog tipa u zemlji, ali i jedan od najsavremenijih trening centara u regionu.

Borovčanin je podsetio da će Evropsko omladinsko prvenstvo biti jedan od najvećih sportskih događaja ove godine u Srbiji i značajna prilika da se Loznica predstavi evropskoj sportskoj javnosti.

On je dodao da organizacija takvog takmičenja ne bi bila moguća bez podrške države i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Sastanku su prisustvovali i zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović, pomoćnici Dejan Stalović i Miodrag Filipović, članovi Gradskog veća Vlastimir Lukić i Marko Jovanović, kao i predstavnici Bokserskog saveza Srbije Tijana Vlahović i Uroš Jakovljević, zaduženi za organizaciju međunarodnih sportskih događaja.

Srodni postovi

Objave Instagram (11)

Čestitka povodom Kurban-bajrama

27. мај 2026.
IMG-dd4715c382c7abeaf044f915a6675b89-V

Uz podršku države Loznica modernizuje komunalnu mehanizaciju

27. мај 2026.
branjevo-1

Drama na Drini: U toku potraga za nestalim dečakom kod Branjeva

26. мај 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

Objave Instagram (11)

Čestitka povodom Kurban-bajrama

27. мај 2026.
IMG-668f34f006443dd9e1b03b84e3a14cfa-V

Loznica spremna za Evropsko omladinsko prvenstvo u boksu

27. мај 2026.
IMG-dd4715c382c7abeaf044f915a6675b89-V

Uz podršku države Loznica modernizuje komunalnu mehanizaciju

27. мај 2026.
branjevo-1

Drama na Drini: U toku potraga za nestalim dečakom kod Branjeva

26. мај 2026.
IMG_7675

U Beogradu održana konferencija „Za srce više“ posvećena podršci porodici i reproduktivnom zdravlju

26. мај 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas