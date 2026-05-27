Uz podršku države Loznica modernizuje komunalnu mehanizaciju

Novi kamion za odvoženje otpada uručen je Loznici kao donacija Ministarstva zaštite životne sredine, čime je nastavljen proces obnove voznog parka KJP „Naš dom“ i unapređenja organizovanog prikupljanja otpada u seoskim područjima.

Sporazum o dodeli vozila potpisali su gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine Vladan Vasić.

Prema rečima gradonačelnice, ovo je drugo novo vozilo koje je, uz podršku države i resornog ministarstva, stiglo u Loznicu u proteklih osam meseci. Ona je naglasila da će novi kamion doprineti efikasnijem prikupljanju i transportu otpada, naročito u udaljenijim mesnim zajednicama.

Lukićeva je podsetila da je grad prošle godine iz sopstvenog budžeta kupio jedan kamion smećar, dok je za jul planirana nabavka još jednog vozila. Kako je navela, cilj lokalne samouprave je modernizacija mehanizacije i uspostavljanje redovnog odnošenja otpada na celoj teritoriji grada.

Organizovano iznošenje smeća do sada je prošireno na osam mesnih zajednica, a plan je da tokom ove i naredne godine sistem obuhvati i preostala naselja.

Direktor KJP „Naš dom“ Tomislav Mandić istakao je da je Loznica među 20 lokalnih samouprava koje su kroz konkurs Ministarstva dobile novo vozilo.

On je naveo da je tokom prošle godine uklonjeno više od deset neuređenih deponija, dok je od početka ove godine sanirano još sedam. Novo vozilo marke „Reno“, zapremine 16 kubika, značajno će olakšati rad na terenu i omogućiti uključivanje novih mesnih zajednica u sistem redovnog odvoženja otpada.