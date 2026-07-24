Drina ponovo okuplja region – 18. Međunarodna regata 1. avgusta

Drina će i ovog leta okupiti hiljade ljubitelja prirode, druženja i dobre zabave. Prvog avgusta biće održana 18. Međunarodna drinska regata, jedna od najposećenijih letnjih manifestacija u Podrinju, koja će učesnike voditi od Malog Zvornika do Žićine plaže u Banji Koviljači.

Iako je leto u Loznici ispunjeno brojnim kulturnim, sportskim i turističkim sadržajima, Drinska regata i dalje zauzima posebno mesto među manifestacijama koje iz godine u godinu privlače veliki broj učesnika i posetilaca. To je na konferenciji za medije istakla direktorka Turističke organizacije grada Loznice Aleksandra Savić, naglašavajući da interesovanje ne jenjava i da se i ove godine očekuje veliki odziv gostiju iz Srbije i regiona.

Plovidba rekom biće, kao i prethodnih godina, mnogo više od samog spusta. Splavare će celom trasom pratiti zvuci trube, a po dolasku na Žićinu plažu zabava će biti nastavljena uz nastup di-džeja, čime će i ovogodišnja regata spojiti prirodu, muziku i druženje u jedinstven događaj.

Predsednik Organizacionog odbora Drinske regate Marko Jovanović poručio je da su pripreme završene i da je manifestacija organizovana po najvišim standardima. Poseban akcenat stavljen je na bezbednost – spust će pratiti spasilačke ekipe, dok će svi prijavljeni učesnici biti besplatno osigurani.

Da bezbednost nema alternativu podsetio je i kapiten regate Vlastimir Lukić, koji je apelovao na učesnike da poštuju pravila plovidbe i uputstva organizatora kako bi čitav događaj protekao bez incidenata.

Kako bi učesnicima olakšali dolazak na start regate, organizatori su obezbedili besplatan prevoz iz Loznice do Malog Zvornika. Nakon završetka spusta, na Žićinoj plaži biće poslužen tradicionalni pasulj, dok će ljubitelji sportskog ribolova od 9 do 12 časova moći da učestvuju u takmičenju u pecanju, koje će biti organizovano u kategorijama dece, žena i seniora.

Kapiten zvorničke strane Dejan Galić ocenio je da Drinska regata odavno prevazilazi okvire turističke manifestacije. Kako je rekao, ona je simbol zajedništva, prijateljstva i dobrosusedskih odnosa, jer svake godine na obalama Drine okuplja ljude koje reka ne razdvaja, već spaja. Učesnicima je poželeo mirnu reku, bezbedan spust i dobro druženje.