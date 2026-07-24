24. јул 2026.

Na sednici Štaba za vanredne situacije razmatrano stanje vodosnabdevanja i mere zaštite od afričke kuge svinja

24. јул 2026.
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U Gradskoj upravi Loznice danas je održana redovna 17. sednica Štaba za vanredne situacije, na kojoj su razmatrane dve tačke dnevnog reda – informacija o trenutnom stanju vodosnabdevanja na teritoriji grada i aktuelna epizootiološka situacija u vezi sa afričkom kugom svinja na području Mačvanskog upravnog okruga.

Kada je reč o vodosnabdevanju, ocenjeno je da je stanje stabilno i da se svi korisnici na teritoriji grada uredno snabdevaju pijaćom vodom, bez prekida u isporuci. Nadležne službe nastavljaju da prate stanje vodovodnog sistema kako bi se i u narednom periodu obezbedilo njegovo nesmetano funkcionisanje.

Druga tačka sednice odnosila se na razmatranje preventivnih mera radi sprečavanja pojave i širenja afričke kuge svinja. Članovi Štaba upoznati su sa izveštajem o aktivnostima koje sprovodi KJP „Naš dom“ Loznica u skladu sa nalozima nadležnih veterinarskih službi.

Određene su dve lokacije za uspostavljanje dezinfekcionih punktova – u Varoš Lešnici, na potezu Luke, i u centru Jadranske Lešnice. Na tim punktovima vršiće se dezinfekcija vozila koja prolaze u oba smera, biće postavljene dezinfekcione barijere za pešake, vodiće se evidencija o svakom vozilu koje prođe kroz punkt, a građanima će biti deljeni informativni flajeri sa uputstvima o primeni biosigurnosnih mera i značaju sprečavanja širenja afričke kuge svinja.

Na sednici je istaknuto da su sve nadležne službe, komunalna javna preduzeća, veterinarske službe, inspekcijski organi i lovačka udruženja u pripravnosti i da će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti sprovođenje preventivnih aktivnosti i praćenje stanja na terenu.

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