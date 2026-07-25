25. јул 2026.

Kod Loznice sahranjen Radenko Đurić, za ubistvo osumnjičena supruga

25. јул 2026.
radenko djuric

Na mesnom groblju u selu Korenita, kod Loznice, sahranjen je Radenko Đurić(60), otac troje dece.
Nesretni Radenko zadobio je teške povrede nožem nekoliko dana ranije u porodičnoj kući.

Kako nezvanično saznajemo, ubodi su bili u slezinu, bubreg i pluća… Učinjeni su kuhinjskim nožem. Radenko je hitno prebačen u loznički bolnicu, gde su se lekari borili za njegov život, ali se ispostavilo da mu pomoći nije bilo. Rane su bile smrtonosne.
Nezvanično saznajemo da je za ubode nožem, osumnjičena njegova supruga,čijeg imena nema među ožalošćenim na posmrtnom plakatu.

Još jednom je, kako se moglo čuti, bila u zatvoru i to u Zabeli, jer je Radenka već povredila nožem. Tada ne ovako žestoko, pa je prošla sa blagom kaznom.
V.Mitrić

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