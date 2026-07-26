26. јул 2026.

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Sabor Svetog arhangela Gavrila

26. јул 2026.
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Srpska pravoslavna crkva danas slavi Sabor Svetog arhangela Gavrila, a ovaj praznik u narodu se naziva se letnji Aranđelovdan.

Praznik Sabora svetog arhangela Gavrila nije obeležen „crvenim slovom“ u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, koja mu ipak daje veliki značaj i slavi ga kao Blagovesnika koji je učestvovao i najavljivao sve značajnije događaje vezane za nastajanje hrišćanstva.

Arhangel Gavrilo, jedan od sedam velikih angela serafima, je živa sila bestelesna i jedan od najbližih prestolu Gospoda koji su učestvovali u Božijem stvaranju sveta.

Učestvovao je u Božijem stvaranju sveta i u borbi protiv „palih“ anđela, predvođenih samim zlom – Satanom.

Ovaj Arhanđel Božji naučio je Mojsija pisanju knjiga, ispričao mu sve o postanku sveta, stvaranju prvog čoveka Adama.

Kao što je blagovestio svetom svešteniku Zahariji da će dobiti sina – svetog Jovana Preteču Gospodnjeg, tako je i Arhangel Gavrilo javio se Joakimu i Ani i najavio rođenje Presvete Bogorodice Marije, a potom i Presvetoj Bogorodici Mariji sa vešću da će roditi Sina, spasitelja ljudskog roda, Gospoda Isusa Hrista.

Vitlejemskim pastirima objavio je rođenje Spasitelja, a godinama kasnije bio je i Blagovesnik njegovog Vaskrsenja.

Freska u srednjovekovnom manastiru Mileševa, poznata kao Beli anđeo, jedna je od najlepših i najbolje očuvanih i proglašena je za sliku prošlog milenijuma.

Za ovog sveca su vezni mnogobrojni običaji. Prema narodnom običajnom kalendaru, na ovaj dan trebalo bi da se setimo naših bližnjih, a posebno siromašnih.

Svi poslovi, osim dobrotvornih, strogo su zabranjeni.

Nije dobro da na današnji dan devojke uzimaju ručne radove u ruke, da šiju i pletu.

Ali, u narodu je ostalo ustaljeno verovanje da je ovo najbolji dan za novi početak.

Svetom arhangelu Gavrilu je dobro da se mole nerotkinje, jer se veruje da on donosi „blage“ i lepe vesti.

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