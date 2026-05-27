Čestitka povodom Kurban-bajrama

Poštovani sugrađani islamske veroispovesti,

Povodom Kurban-bajrama, upućujem vam iskrene čestitke sa željom da praznične dane provedete u miru, zdravlju, radosti i porodičnoj slozi, okruženi svojim najbližima.

Ovaj veliki praznik podseća nas na vrednosti koje su temelj svakog društva – međusobno poštovanje, razumevanje, humanost i brigu za druge. U vremenu koje pred nas stavlja brojne izazove, važno je da negujemo zajedništvo, solidarnost i međusobno uvažavanje, jer upravo te vrednosti jačaju našu zajednicu i povezuju ljude.

Želim vam da dane Kurban-bajrama provedete u duhovnom miru, u radosti prazničnog okupljanja, deleći sreću sa porodicom, prijateljima i svima koji su vam dragi.

U ime Grada Loznice i u svoje lično ime, želim vam srećan Kurban-bajram.

Gradonačelnica Loznice

Dragana Lukić