Brzi internet za sela Loznice: Do 2027. optička mreža širom Srbije

U Loznici je danas predstavljen nastavak projekta uvođenja širokopojasnog interneta u ruralnim područjima Srbije, u okviru druge faze državnog programa razvoja optičke infrastrukture. Na području grada trenutno se izvode radovi u naseljima Grnčari, Šurice, Korenita i Tršić, gde je planirana izgradnja ukupno 19 kilometara optičke mreže, od čega je do sada realizovano gotovo osam kilometara.

Projektom će biti obuhvaćeno oko 1.300 domaćinstava i dve škole, dok vrednost investicije na teritoriji Loznice iznosi približno 700.000 evra.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić istakla je da je za grad veliko priznanje to što je prepoznat kao primer uspešne realizacije ovog projekta.

„Velika nam je čast što smo domaćini regionalnog skupa posvećenog predstavljanju projekta uvođenja širokopojasnog interneta u ruralnim sredinama Srbije. Posebno nas raduje činjenica da je Loznica prepoznata kao lokalna samouprava u kojoj je realizacija ovog projekta dala značajne rezultate“, rekla je Lukić.

Podsetila je da je tokom prve faze projekat sproveden u 11 mesnih zajednica, iako je prvobitno bilo planirano da obuhvati njih 13.

„Radovi nisu realizovani u Gornjim i Donjim Nedeljicama, dok je u drugoj fazi projekat proširen na još četiri mesne zajednice“, navela je ona.

Govoreći o značaju projekta, gradonačelnica je naglasila da njegov doprinos prevazilazi samu tehničku infrastrukturu.

„Iako optička mreža možda nije vidljiva kao neki veliki infrastrukturni objekat, njen značaj će se dugoročno itekako osetiti. Brz i stabilan internet u seoskim školama i ruralnim sredinama doprinosi boljem kvalitetu života, ostanku stanovništva na selu, ali i mogućnosti povratka ljudi u ruralna područja“, istakla je Lukić.

Dodala je da savremena digitalna infrastruktura otvara prostor za razvoj malih i srednjih preduzeća, ali i unapređenje seoskog turizma.

Ministar informisanja i telekomunikacija prof. dr Boris Bratina poručio je da je cilj države da do 2027. godine cela teritorija Srbije bude pokrivena brzom optičkom internet mrežom.

„Tri operatorske kompanije rade na postavljanju infrastrukture, a biće sprovedena i sva neophodna merenja kako bi građani dobili kvalitetnu uslugu. Važno je i to što su ‘Telekom’, ‘A1’ i ‘Yettel’ preuzeli obavezu da o svom trošku dodatno pokriju područja koja eventualno ostanu van glavnih trasa“, rekao je Bratina.

On je ocenio da Srbija danas beleži značajan napredak u oblasti digitalne infrastrukture i digitalnih usluga.

„Srbija nije digitalna pustinja, naprotiv. Nalazimo se među zemljama koje su obezbedile kvalitetan i brz internet, razvijaju digitalne usluge i ulažu u savremenu infrastrukturu. Sa data centrima i tehnološkim razvojem, Srbija zauzima važno mesto na digitalnoj mapi Evrope“, naglasio je ministar.

Bratina je posebno ukazao na značaj digitalne pismenosti građana i potrebe za dodatnom edukacijom stanovništva.

„Obuke i digitalna znanja moraju da budu dostupni svakom domaćinstvu. Cilj je da makar jedan član porodice bude osposobljen za korišćenje elektronskih usluga – od eUprave do onlajn obrazovanja. Danas je digitalna pismenost pitanje kvaliteta života, obrazovanja i mogućnosti za rad i razvoj“, poručio je Bratina.