Suverena i nezavisna spoljna politika koju vodi predsednik Vučić ovih dana je oličena u istorijskoj poseti NR Kini, čiji će rezultati evidentno biti od ogromnog značaja za dalji razvoj Srbije i građane Srbije. Veliki broj sporazuma koji će u našu zemlju doneti blizu milijardu evra, biće veliki zamajac daljeg razvoja kako čitave zemlje, tako i Loznice u kojoj već godinama uspešno posluje kineska kompanija iz Điasinga, Mint. Građani Loznice najbolje znaju i osećaju značaj čeličnog prijateljstva naših zemalja u oblasti industrijskog razvoja, zapošljavanja i unapređenja životnog standarda, koje je dodatno učvršćeno i ličnim, prijateljskim odnosima predsednika Vučića i predsednika Sija.

Najava širenja proizvodnih kapaciteta i otvaranja novih radnih mesta predstavlja snažan podstrek za čitavu Srbiju, ali i potvrdu da je Loznica postala jedan od najznačajnijih industrijskih centara Srbije. Posebno ohrabruje činjenica da čelnici kompanije MINT Srbiju vide kao ključno sedište za plasman proizvoda na evropsko tržište, što dodatno učvršćuje poziciju naše zemlje kao pouzdanog partnera velikih svetskih investitora.

Građani Loznice očekuju da će nove investicije doneti još veći broj radnih mesta, bolje uslove za mlade ljude i mogućnost da svoju budućnost grade u svom gradu. Istovremeno, važno je što se uz ekonomsku saradnju razvijaju i obrazovni i kulturni programi, koji će omogućiti mladima iz Srbije da stiču nova znanja i iskustva kroz saradnju sa kineskim kompanijama i univerzitetima.

Poseta predsednika Srbije i poruke koje su tom prilikom upućene pokazuju da država nastavlja politiku ravnomernog regionalnog razvoja, privlačenja investicija i jačanja privrednog potencijala zapadne Srbije. Zahvaljujući snažnoj podršci predsednika Aleksandra Vučića, Loznica danas ima priliku da postane simbol modernog industrijskog razvoja, a najave novog zapošljavanja ulivaju dodatni optimizam da će taj put biti nastavljen u interesu svih građana.