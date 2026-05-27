Poskok primećen u centru Loznice: Građanima upućen apel na oprez

U Loznici je danas, na potezu od „Proleća“ ka Crkvi, primećena zmija otrovnica – poskok, koja je, prema rečima očevidaca, ušla u jedan privatni lokal, a potom izašla iz njega.

Kako saznajemo, slučaj je odmah prijavljen nadležnim službama, a o svemu je obavešten i Zavod za zaštitu prirode Srbije, čiji će predstavnici u najkraćem roku izaći na teren kako bi preduzeli neophodne mere i proverili situaciju.

Prisustvo poskoka, jedne od najotrovnijih zmija na ovim prostorima, izazvalo je pažnju i zabrinutost građana koji su se zatekli u ovom delu grada.

Nadležni apeluju na građane da budu dodatno oprezni prilikom prolaska ovim područjem, posebno u blizini zelenih površina, napuštenih objekata i mesta gde zmije mogu pronaći zaklon.

Građanima se savetuje da, ukoliko primete zmiju, ne pokušavaju sami da je uklone, već da odmah obaveste nadležne službe.