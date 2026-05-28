Mint grupa ulaže 226 miliona evra u Srbiju: Novi pogoni u Loznici i Šapcu donose 820 radnih mesta

Na ceremoniji u Đasingu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, potpisana su dva nova investiciona ugovora sa kompanijom Mint grup, globalnim liderom u dizajnu i proizvodnji spoljašnjih delova za automobile, strukturnih komponenti i aluminijumskih kućišta za baterije za električna vozila.

Prvi ugovor predviđa investiciju od 135 miliona evra i otvaranje 600 novih radnih mesta u Loznici, dok drugi obuhvata ulaganje od 91 milion evra i 220 novih radnih mesta u Šapcu.

Na ceremoniji je potpisan i Memorandum o razumevanju između Holding grupe Mint i kompanije China Construction Fourth Engineering Division Corp. Ltd. Southeast Branch, kao podrška daljim investicijama kompanije Mint u Srbiji.

Ove investicije predstavljaju značajan doprinos razvoju automobilske industrije i jačanju ekonomske saradnje Srbije i Kine.