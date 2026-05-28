Tršić i ovog leta mesto susreta mladih iz dijaspore (video)

Loznica će biti domaćin naučno-obrazovnog letnjeg kampa za mlade iz regiona i dijaspore, koji će od 13. do 18. jula biti održan u Tršiću, rodnom mestu Vuka Stefanovića Karadžića.

Tim povodom, gradonačelnica Dragana Lukić i ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević potpisali su danas u Loznici ugovor o realizaciji projekta.

Kamp u Tršiću okupiće 105 učesnika iz regiona i dijaspore, a program će obuhvatiti radionice jezika, pisma, kaligrafije, likovne radionice, folklor, kao i posete kulturno-istorijskim lokalitetima.

Gradonačelnica Lukić istakla je da je grad ponosan što je i ove godine dobio podršku Vlade Republike Srbije i Kabineta ministra za realizaciju ovog projekta.

Ministar Milićević poručio je da su letnji kampovi postali tradicija i da se već petu godinu zaredom realizuju u saradnji sa lokalnim samoupravama.

„ Više od 50 gradova i opština konkurisalo je za projekat, a izabrano je 15 najkvalitetnijih programa, među kojima su i Loznica, Šid i Bogatić. Želimo da mladi iz dijaspore i regiona kroz jezik, ćirilicu, kulturu i istoriju još snažnije upoznaju i zavole Srbiju“, rekao je Milićević.

Vrednost ugovora iznosi pet miliona dinara za svaku lokalnu samoupravu uključenu u projekat.

U Loznici su danas ugovore potpisali i predstavnici Bogatića i Šida.

Post navigation