Maturanti lozničkih srednjih škola prošetali gradom uz muziku i slavlje (video)

Ulicama Loznice danas su sedmi put prošetali maturanti Gimnazije „Vuk Karadžić“, Tehničke škole, Srednje ekonomske škole i SŠ „Sveti Sava“, u organizaciji Grada Loznice i Turističke organizacije grada. Nakon svečanog defilea kroz centar grada, maturanti su slavlje nastavili na Trgu Jovana Cvijića i u školskom parku, gde je i ove godine za njih organizovana žurka uz di-džeja.

Više stotina učenika završnih razreda okupilo se kako bi na simboličan način obeležili kraj jednog važnog životnog poglavlja i početak novih izazova – nastavka školovanja, izbora fakulteta ili zaposlenja.

Maturant Gimnazije Stefan Jovanović rekao je da iz škole nosi lepe uspomene i prijateljstva koja će pamtiti ceo život.

Ove godine iz lozničkih srednjih škola izlazi ukupno 710 maturanata. Gimnazijalci su završetak školovanja proslavili na maturskoj večeri prethodne večeri, dok će narednih dana svoje mature obeležiti i učenici preostale tri škole. Proslave se, kao i ranijih godina, finansiraju iz budžeta Grada Loznice.

Kako je saopšteno iz gradske uprave, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić istakla je da je Grad ponosan na još jednu generaciju mladih ljudi koja korača ka zrelom dobu.

„Drago nam je što Grad Loznica i ove godine neguje duh solidarnosti i jednakosti i finansira maturske večeri za sve maturante. U ime Grada Loznice, gradonačelnice Dragane Lukić i celokupne gradske uprave, želim im srećan početak odraslog života, uspeh u daljem školovanju i da se uvek u svom gradu osećaju kao svoji na svome, ali i da jednog dana svojim znanjem i radom doprinesu svom gradu i svojoj zemlji“, rekla je Glišićeva.

Maturanti su pre početka žurke prošetali Ulicom Vlade Zečevića, zatim pešačkom zonom u Ulici Jovana Cvijića, potom kružnim tokom i Pašićevom ulicom do školskog parka, gde je slavlje počelo tradicionalnim kolom oko spomenika Jovanu Cvijiću.