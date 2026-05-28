Loznički vatrogasci spasili čoveka koji je automobilom sleteo u reku

Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice iz Loznice spasili su danas muškarca koji je automobilom sleteo u reku Cernicu kod Banje Badanje.

Nezgoda se dogodila oko 15 časova, a prema prvim informacijama, vozač je bio sam u vozilu u trenutku kada je iz za sada neutvrđenih razloga završio u reci.

Brzom intervencijom lozničkih vatrogasaca muškarac je izvučen iz automobila i predat ekipi Hitne medicinske pomoći. Kako nezvanično saznajemo, bio je svestan i komunikativan, nakon čega je transportovan na dalje zbrinjavanje.

Na mestu događaja intervenisala je i policija koja je obavila uviđaj i utvrđuje okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nezgode.