Osmi razred završava školsku godinu

Učenici osmog razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15, 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole.

Prema Planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, navode iz Ministarstva prosvete, završava oko 64.400 osmaka.

Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici osmog razreda polagaće 15. juna od 9 do 11 časova, a narednog dana u isto vreme polagaće test iz matematike.

Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije.

U nedelji od 15. do 22. juna biće nadzor sprovođenja završnog ispita.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana biće i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita (elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi).

Prema objavi na sajtu Moja srednja škola, konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a naredna dva dana, odnosno 23. i 24. juna, maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi.

Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.

Prema ranije utvrđenom kalendaru Ministarstva prosvete za školsku 2025/2026. godinu, ostali učenici osnovnih škola raspuštaju se 12. juna, a nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola počinje u utorak, 1. septembra.