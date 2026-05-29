Sednica Skupštine grada Loznice: Usvojeni važni planovi i strategije za razvoj grada

Završeno je dvodnevno zasedanje 17. sednice Skupštine grada Loznice na kojem su odbornici usvojili više odluka, izveštaja i predloga koji se odnose na urbanistički razvoj, funkcionisanje javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Loznica, kao i planove i projekte od značaja za građane Loznice i Banje Koviljače.

Posebna pažnja bila je posvećena oblasti urbanističkog planiranja, pa su usvojene odluke o donošenju Plana generalne regulacije za Banju Koviljaču, kao i izmenama i dopunama Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Loznica.

Odbornici su usvojili i predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Loznice i kineskog grada Điasinga, dok su među važnijim temama bili i položaj mladih i socijalno uključivanje Roma u lokalnoj zajednici. Usvojena je Strategija za mlade grada Loznice za period od 2026. do 2030. godine, kao i Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma za period od 2026. do 2028. godine.

U okviru komunalne oblasti i poljoprivrede usvojeno je više predloga koji se odnose na lokalne puteve, zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, kao i druga pitanja značajna za razvoj grada i unapređenje infrastrukture.

Na sednici su usvojeni i izveštaji o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća i ustanova iz oblasti kulture, obrazovanja, socijalne zaštite, sporta i komunalnih delatnosti čiji je osnivač Grad Loznica.

U okviru kadrovskih pitanja doneto je više odluka o imenovanjima i razrešenjima direktora u javnim ustanovama i preduzećima, što predstavlja redovnu praksu po isteku mandatnog perioda rukovodećih timova i menadžmenata u kolektivima čiji je osnivač Grad Loznica.