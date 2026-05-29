29. мај 2026.

Otvorena vrata u Gradskoj upravi Loznice

U Gradskoj upravi Loznice već više od godinu i po dana organizuju se „Otvorena vrata“ – razgovori građana sa rukovodstvom grada, članovima Gradskog veća i direktorima javnih ustanova i preduzeća, u cilju neposrednije komunikacije i efikasnijeg rešavanja problema.

Građani sa teritorije grada Loznice tom prilikom iznose predloge i probleme koji se odnose na komunalnu infrastrukturu, puteve, vodovod i kanalizaciju, javnu rasvetu, kao i pitanja iz oblasti socijalne zaštite.

Otvorena vrata održana su i danas, a dvadeset građana iznelo je svoje molbe i predloge, najviše iz oblasti komunalnih i infrastrukturnih pitanja.

Ova praksa do sada je dala dobre rezultate, jer je omogućila da se brojni problemi građana reše ili ubrza njihovo rešavanje.

Razgovori sa građanima u Gradskoj upravi Loznice mogu se zakazati svakog radnog dana putem telefona 015/879-206



Sednica Skupštine grada Loznice: Usvojeni važni planovi i strategije za razvoj grada

29. мај 2026.
Osmi razred završava školsku godinu

29. мај 2026.
Loznički vatrogasci spasili čoveka koji je automobilom sleteo u reku

28. мај 2026.

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

