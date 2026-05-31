Prvi pregled urologa mnogi muškarci odlažu duže nego što bi trebalo. Nekada je razlog stid, nekada strah od pregleda, a nekada jednostavno uverenje da će tegobe proći same od sebe. Muškarci često lakše pričaju o treningu, poslu, automobilu ili pritisku nego o mokrenju, prostati, testisima, erekciji ili promenama u intimnoj regiji. Međutim, urološki pregled nije neprijatna kazna, već jedan od najvažnijih načina da se na vreme sačuva zdravlje.

Urolog procenjuje zdravlje mokraćnih puteva, bubrega, bešike, prostate, testisa, penisa, plodnosti i seksualne funkcije. Zato pitanje kada je vreme za prvi pregled urologa nema samo jedan odgovor. Nekome je potreban pregled zbog simptoma već u dvadesetim ili tridesetim godinama, dok neko prvi preventivni razgovor o prostati započinje kasnije, u skladu sa godinama, porodičnom istorijom i rizikom. Pročitajte zašto je najvažnije da razumete jednostavno pravilo da se ne čekaju simptomi da biste otišli na pregled.

Briga o sebi počinje na vreme

Prvi pregled urologa ne treba doživljavati kao znak da nešto ozbiljno nije u redu, već kao normalan deo odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju. Muškarci često odlažu pregled zbog stida, nelagodnosti ili uverenja da će simptomi sami proći, ali upravo je pravovremena reakcija ono što zaista može da utiče na pozitivan ishod i da sačuva zdravlje. Ako postoje tegobe sa mokrenjem, bol, peckanje, krv u urinu, promene na testisima, problem sa prostatom ili intimna nelagodnost, pregled ne treba odlagati bez obzira na godine. Ako simptoma nema, preventivni razgovor o prostati i PSA testiranju obično dolazi u srednjim godinama, a ranije kod muškaraca koji imaju povećan rizik ili porodičnu istoriju bolesti prostate.

Muško zdravlje se ne čuva ćutanjem, već informacijama, pregledom, higijenom, zdravim navikama i pravovremenom reakcijom. Kao što se bira udobna obuća za trening ili kvalitetan muški slip veš za svakodnevni komfor, tako treba razmišljati i o urološkom zdravlju, praktično, bez tabua i bez odlaganja. Urolog nije poslednja stanica kada problem postane veliki, već saveznik koji pomaže da se tegoba razjasni dok je još rešiva. Kada se stid zameni odgovornošću, prvi pregled prestaje da bude neprijatna obaveza i postaje normalan deo brige o telu, samopouzdanju i kvalitetu života.

Urolog nije lekar „samo za starije muškarce“

Jedna od najčešćih zabluda je da se kod urologa ide tek kada muškarac ostari i počne da ima problem sa prostatom. Istina je drugačija. Urološke tegobe mogu se javiti u bilo kom uzrastu: infekcije, bol u testisu, kamen u bubregu, varikokela, fimoza, kratak frenulum, polno prenosive infekcije, problemi sa plodnošću, bol u karlici ili promene u mokrenju. Zbog toga urolog nije lekar samo za „kasnije godine“, već za svaku životnu fazu u kojoj postoji urološki problem.

Mladi muškarci često misle da su simptomi prolazni ili da ih je neprijatno pokazati lekaru. Međutim, za urologa su to svakodnevne teme. Pregled koji je pacijentu neprijatan u glavi, lekaru je rutinski deo posla. Što se ranije razjasni uzrok tegoba, to je manje prostora za komplikacije, strah i samostalno lečenje pogrešnim preparatima.

Prvi pregled zbog problema sa mokrenjem

Jedan od najčešćih razloga za prvi odlazak kod urologa jesu promene u mokrenju. To može biti slabiji mlaz, otežan početak mokrenja, naprezanje, prekidanje mlaza, kapanje posle mokrenja, osećaj da bešika nije potpuno ispražnjena, češće mokrenje danju ili ustajanje noću. Simptomi ne znače automatski ozbiljnu bolest, ali znače da telo šalje signal koji treba proveriti.

Kod mlađih muškaraca uzrok može biti infekcija, upala prostate, stres, iritacija mokraćnih puteva ili funkcionalni problem. Kod starijih muškaraca često se razmatra i benigno uvećanje prostate. NHS navodi da kod problema sa mokrenjem ili potrebe za češćim mokrenjem treba potražiti savet lekara, a da su krv u urinu, bol pri mokrenju ili nemogućnost mokrenja razlozi za hitniju procenu. Ako se mokrenje promenilo i ta promena traje, pregled je pametniji od čekanja.

Krv u urinu nikada ne treba ignorisati

Krv u urinu je jedan od simptoma koji uvek treba shvatiti ozbiljno. Urin može biti ružičast, crven, braon ili samo laboratorijski pozitivan na krv, bez vidljive promene boje. Nekada uzrok može biti infekcija, kamen, fizički napor ili upala, ali krv u urinu može biti znak i ozbiljnijih stanja koja zahtevaju ispitivanje. Zato se ne preporučuje da se takav simptom objašnjava napamet.

Posebno je važno javiti se lekaru ako se krv ponavlja, ako postoji bol u leđima, peckanje, temperatura, ugrušci ili otežano mokrenje. NHS Inform ističe da svaka krv u urinu treba da se ispita kako bi se isključila ozbiljnija stanja. Krv u urinu nije simptom za čekanje, već za pregled. Čak i ako se jednom pojavila i nestala, bolje je proveriti uzrok nego pretpostavljati da je bezazleno.

Bol u testisu, otok ili promena koju napipate

Testisi su tema koju mnogi muškarci izbegavaju, ali upravo tu je samopregled važan. Ako napipate čvorić, otok, promenu veličine, težinu u mošnicama ili bol koji se ponavlja, treba zakazati urološki pregled. Ne mora svaka promena biti opasna. Može biti cista, proširena vena, upala, povreda ili drugo benigno stanje. Ali procena treba da bude stručna.

Nagli, jak bol u testisu, naročito ako je praćen mučninom, podizanjem testisa ili otokom, može biti hitno stanje. Tada se ne čeka redovan termin. Muškarci bi trebalo da poznaju svoje telo i da reaguju kada primete promenu koja ne prolazi, raste ili izaziva nelagodnost.

Bol, peckanje i infekcije mokraćnih puteva

Peckanje pri mokrenju, učestalo mokrenje, neprijatan miris urina, bol u donjem stomaku, temperatura ili bol u leđima mogu ukazivati na infekciju mokraćnih puteva. Kod muškaraca infekcije se uglavnom shvataju ozbiljnije nego kod žena, jer mogu biti povezane sa prostatom, bešikom, bubrezima ili drugim urološkim problemima. Zato nije dobro samoinicijativno uzimati antibiotike ili čekati da prođe.

Pregled i analiza urina često mogu brzo usmeriti lekara. Ako se infekcije ponavljaju, potrebno je proveriti zašto se vraćaju. Antibiotik bez dijagnoze može privremeno utišati problem, ali ne mora rešiti uzrok. Urolog će proceniti da li je potrebna urinokultura, ultrazvuk, pregled prostate ili dodatna ispitivanja.

Kada razgovarati o prostati?

Prostata najčešće dolazi u fokus posle četrdesete ili pedesete godine, ali simptomi se mogu javiti i ranije. Ako muškarac ima slab mlaz, noćno mokrenje, učestalo mokrenje, hitnost, osećaj nepotpunog pražnjenja ili pritisak u donjem delu karlice, treba da razgovara sa lekarom bez obzira na godine. Prostata može biti uvećana, upaljena ili iritirana, a terapija zavisi od uzroka.

Preventivni razgovor sa urologom o prostati i PSA testiranju zavisi od rizika. American Cancer Society preporučuje da muškarci prosečnog rizika razgovaraju o skriningu za rak prostate oko 50. godine, dok muškarci sa većim rizikom, na primer sa bliskim srodnikom koji je imao rak prostate u mlađem uzrastu, razgovor treba da započnu ranije. Mayo Clinic takođe navodi da se razgovor o proveri prostate obično započinje oko 50. godine kod prosečnog rizika, a ranije kod povećanog rizika. Najbolje vreme za preventivni razgovor nije kada se pojavi strah, već pre nego što nastane problem.

PSA test: koristan, ali ne sam sebi dovoljan

PSA je krvni test koji meri nivo prostate-specifičnog antigena. Koristi se kao jedan od alata u proceni prostate, naročito u skriningu raka prostate, ali nije savršen test. Povišen PSA ne znači automatski rak, jer može biti povećan i kod benignog uvećanja prostate, upale, infekcije ili posle određenih procedura. S druge strane, uredan nalaz ne znači da se simptomi mogu ignorisati.

Zato PSA treba posmatrati zajedno sa godinama, simptomima, pregledom, porodičnom istorijom i po potrebi drugim analizama. Mayo Clinic navodi da je PSA test krvni test koji se primarno koristi za skrining raka prostate, ali da je samo jedan od alata, uz mogućnost digitorektalnog pregleda i dodatnih ispitivanja kada postoji sumnja.

Erektilna disfunkcija i seksualno zdravlje

Problemi sa erekcijom nisu samo intimna neprijatnost. Mogu biti povezani sa stresom, umorom, anksioznošću, hormonima, krvnim sudovima, dijabetesom, krvnim pritiskom, lekovima, pušenjem ili neurološkim faktorima. Zato odlazak kod urologa zbog erektilne disfunkcije nije sramota, već odgovoran korak. Nekada se kroz ovaj simptom otkrije i širi zdravstveni problem.

Isto važi za bol pri odnosu, prevremenu ejakulaciju, smanjen libido, zakrivljenje penisa, problem sa kožicom, kratak frenulum ili nelagodnost posle odnosa. Seksualno zdravlje je deo opšteg zdravlja, a ne tema koju treba gurati pod tepih. Urolog može pomoći da se razdvoji šta je organsko, šta funkcionalno, šta psihološko, a šta zahteva dodatnu dijagnostiku.

Fimoza, kratak frenulum i promene na penisu

Muškarci često godinama žive sa problemima koje smatraju „normalnim“, samo zato što ne znaju da postoji rešenje. Fimoza, odnosno suženje kožice, može izazivati bol, pucanje kože, upale, otežanu higijenu i problem tokom odnosa. Kratak frenulum može izazvati zatezanje, bol, pucanje i krvarenje. Promene na koži penisa, ranice, bradavice, crvenilo, beličaste promene ili sekret takođe zahtevaju pregled.

Znamo da su ove teme osetljive, ali za urologa uobičajene. Intimna neprijatnost ne treba da bude razlog da se trpi bol. Mnogi problemi se rešavaju jednostavnije kada se pregled uradi na vreme, dok odlaganje često donosi ponavljane upale, ožiljke i veći strah.

Plodnost i planiranje porodice

Urolog je važan i kada par ima problem sa začećem. Često se prvo ispituje žena, ali muški faktor plodnosti je jednako važan deo priče. Ako trudnoća ne dolazi posle dužeg perioda redovnih odnosa bez zaštite, potrebno je uraditi i mušku procenu. To obično uključuje spermogram, razgovor o ranijim infekcijama, operacijama, povredama, varikokeli, navikama i opštem zdravlju.

Muškarci nekada teško prihvataju ovu temu jer plodnost pogrešno povezuju sa muškošću. Ali spermogram nije test vrednosti čoveka, već medicinska analiza. Plodnost je zajednička tema para, a ne krivica jednog partnera. Urološki pregled može pomoći da se otkriju stanja koja se mogu lečiti ili ublažiti.

Šta se dešava na prvom urološkom pregledu?

Prvi pregled najčešće počinje razgovorom. Lekar će pitati zbog čega dolazite, koliko dugo traju tegobe, da li mokrite često, da li ustajete noću, da li imate bol, temperaturu, krv u urinu, seksualne tegobe, ranije infekcije, operacije ili porodičnu istoriju bolesti prostate. Ovaj razgovor je važan jer često već tada usmerava dijagnostiku.

Pregled može uključiti ultrazvuk, analizu urina, krvne analize, PSA kada je indikovan, pregled spoljašnjih genitalija ili pregled prostate kroz završno crevo, zavisno od razloga dolaska i godina pacijenta. Ne radi se uvek sve, zapravo, dobar urološki pregled je ciljano prilagođen pacijentu. Najvažnije je da budete iskreni, jer lekar ne može pomoći ako ne zna šta se zaista dešava.

Kako se pripremiti za prvi pregled

Priprema nije komplikovana. Dobro je zapisati simptome, koliko traju, kada se pogoršavaju i da li su povezani sa mokrenjem, odnosima, treningom, stresom ili hranom. Ponesite ranije nalaze ako ih imate: urin, krvnu sliku, PSA, ultrazvuk, izveštaje, terapiju koju koristite. Ako imate promene koje se povremeno pojavljuju na koži, korisno je imati fotografiju, jer se dešava da na dan pregleda nisu vidljive.

Pre pregleda nemojte uzimati antibiotike na svoju ruku i nemojte se stideti da kažete sve simptome. Korisno je razmisliti i o pitanjima koja želite da postavite lekaru. Dobar pregled počinje dobrim informacijama. Što jasnije opišete problem, to lekar brže može da odredi sledeći korak.

Znaci da ne treba čekati redovan termin

Neki simptomi traže bržu reakciju. To su nemogućnost mokrenja, jaka bol u testisu, krv u urinu, jak bol u leđima uz temperaturu, bol pri mokrenju uz visoku temperaturu, otok testisa, povreda genitalija, jak bol u donjem stomaku ili naglo pogoršanje opšteg stanja. U takvim situacijama ne treba čekati da „prođe do ponedeljka“ ili da se zakaže termin za mesec dana.

Jedna praktična lista razloga za hitniji odlazak lekaru izgleda ovako:

ne možete da mokrite

imate krv u urinu

osećate jak, iznenadan bol u testisu

imate temperaturu uz bolno mokrenje

imate jak bol u leđima ili boku

pojavljuje se otok ili promena boje testisa

simptomi se brzo pogoršavaju

Kada je simptom nagao, jak ili neobičan, bolje je reagovati odmah.

Muškarci i odlaganje: zašto je to najveći problem?

Najveći neprijatelj muškog zdravlja često nije sama bolest, već odlaganje. Muškarac oseti simptom, pa ga objasni treningom, stresom, hladnoćom, godinama, manjkom sna ili „nečim prolaznim“. Nekada jeste prolazno, ali nekada nije. Problem je što se bez pregleda ne može znati razlika. Odlaganje često povećava strah, jer nepoznato deluje gore od stvarnosti.

Pregled često donese olakšanje čak i kada se pronađe problem, jer pacijent konačno zna šta se dešava i šta može da uradi. Neizvesnost je često teža od dijagnoze. Zato je prvi pregled urologa važan i psihološki, jer prekida krug nagađanja, foruma, straha i samostalnog lečenja. Osmelite se i zakažite pregled i tako napravite prvi značajan korak ka svom kvalitetnijem i zdravijem životu.

