29. јун 2026.

Njima je voda potrebna isto kao i nama

29. јун 2026.
macka-kuca-ljubimac

Visoke temperature koje su ovih dana zahvatile Srbiju ne predstavljaju opasnost samo za zdravlje ljudi. Dugotrajni boravak na suncu, nedostatak vode i usijani asfalt ozbiljno ugrožavaju i pse i mačke, posebno one koji žive na ulici i nemaju mogućnost da pronađu hlad ili svežu vodu.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se u danima tropskih vrućina obrati pažnja i na životinje koje svakodnevno srećemo na ulici. Posuda sa svežom vodom ostavljena ispred zgrade, u dvorištu ili u hladu može biti od velike pomoći psima i mačkama koji nemaju vlasnike. Vodu je potrebno redovno menjati kako bi ostala čista i sveža.

Poseban oprez potreban je i kada su u pitanju kućni ljubimci. Šetnje treba planirati u jutarnjim ili večernjim satima, izbegavati duži boravak na direktnom suncu i obezbediti dovoljno sveže vode tokom celog dana. Stručnjaci upozoravaju i da životinje nikada ne treba ostavljati u parkiranom automobilu, jer temperatura u vozilu veoma brzo dostiže nivo koji može ugroziti njihov život.

Meteorolozi najavljuju da će se period veoma toplog vremena nastaviti i narednih dana. Dok se građanima preporučuje da izbegavaju boravak napolju u najtoplijem delu dana, isti uslovi predstavljaju ozbiljan izazov i za životinje koje nemaju mogućnost da same pronađu zaštitu. Zbog toga i mali gest, poput ostavljene činije sa vodom u hladu, u ovakvim okolnostima može imati veliki značaj.

Srodni postovi

almir-memic

Almir Memić i Benjamin Poturak predvode spektakl u Sarajevu na Balkan Boxing 9

28. јун 2026.
20260628_074935

Danas je Vidovdan

28. јун 2026.
vasar u loznici

Vidovdanski vašar u Klupcima okuplja hiljade posetilaca: „Od igle do lokomotive“ (video)

27. јун 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

macka-kuca-ljubimac

Njima je voda potrebna isto kao i nama

29. јун 2026.
almir-memic

Almir Memić i Benjamin Poturak predvode spektakl u Sarajevu na Balkan Boxing 9

28. јун 2026.
20260628_074935

Danas je Vidovdan

28. јун 2026.
vasar u loznici

Vidovdanski vašar u Klupcima okuplja hiljade posetilaca: „Od igle do lokomotive“ (video)

27. јун 2026.
susnjar fk loznica zemun

Loznica pobedom otvorila pripreme: Zeleno-beli bolji od Zemuna

27. јун 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas