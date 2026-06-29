Njima je voda potrebna isto kao i nama

Visoke temperature koje su ovih dana zahvatile Srbiju ne predstavljaju opasnost samo za zdravlje ljudi. Dugotrajni boravak na suncu, nedostatak vode i usijani asfalt ozbiljno ugrožavaju i pse i mačke, posebno one koji žive na ulici i nemaju mogućnost da pronađu hlad ili svežu vodu.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se u danima tropskih vrućina obrati pažnja i na životinje koje svakodnevno srećemo na ulici. Posuda sa svežom vodom ostavljena ispred zgrade, u dvorištu ili u hladu može biti od velike pomoći psima i mačkama koji nemaju vlasnike. Vodu je potrebno redovno menjati kako bi ostala čista i sveža.

Poseban oprez potreban je i kada su u pitanju kućni ljubimci. Šetnje treba planirati u jutarnjim ili večernjim satima, izbegavati duži boravak na direktnom suncu i obezbediti dovoljno sveže vode tokom celog dana. Stručnjaci upozoravaju i da životinje nikada ne treba ostavljati u parkiranom automobilu, jer temperatura u vozilu veoma brzo dostiže nivo koji može ugroziti njihov život.

Meteorolozi najavljuju da će se period veoma toplog vremena nastaviti i narednih dana. Dok se građanima preporučuje da izbegavaju boravak napolju u najtoplijem delu dana, isti uslovi predstavljaju ozbiljan izazov i za životinje koje nemaju mogućnost da same pronađu zaštitu. Zbog toga i mali gest, poput ostavljene činije sa vodom u hladu, u ovakvim okolnostima može imati veliki značaj.