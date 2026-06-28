29. јун 2026.

Almir Memić i Benjamin Poturak predvode spektakl u Sarajevu na Balkan Boxing 9

28. јун 2026.
almir-memic

Kao što je nedavno prvi čovek Bokserskog saveza Srbije, Nenad Borovčanin, najavio, Balkan Boxing je krenuo i nema zaustavljanja – sledeći događaj, Balkan Boxing 9, biće održan u Sarajevu 24. jula!

Posle potpisane saradnje sa organizacijom „No Limit Fighting Network“, krenulo se u konkretne korake, pa je već i poznato koja tri boksera ćemo gledati na ovom spektaklu, koji će se održati u hotelu Malak na Ilidži.

Ljubitelji boksa ponovo će imati priliku da gledaju jednog od najboljih srpskih boksera! Almir Memić će u Sarajevu imati svoju šestu profi borbu, a dosadašnjih pet je rešio u svoju korist, od čega je dva puta zabeležio nokaut.

Poslednju profi borbu Almir Memić je imao u Boru na Balkan Boxing 7, gde je bio bolji od čvrstog boksera iz Gruzije, Jaga Kizirije, kojeg je savladao jednoglasnom odlukom sudija posle šest rundi.

Ovo je Memiću povratak u ring posle brutalne borbe sa Jovanom Nikolićem na Beogradskom pobedniku u olimpijskom boksu, gde je njihova borba ostavila sve bez daha, pa je najavljeno da će se on i Jovan Nikolić boriti i u profi ringu 2027. godine za honorare od po 100.000 evra.

Pored Memića, sarajevska publika će imati priliku da vidi i boksera iz ovog grada, Benjamina Poturka, sina legendarnog Dževada Poturka, koji će u svom gradu imati svoju četvrtu profi borbu, gde će tražiti i četvrtu pobedu. Do sada je zabeležio tri pobede, od čega dve brzim nokautom.

Učešće na Balkan Boxing 9 potvrdio je i Leo Cvitanović, bokser koji će takođe imati veliku podršku domaće publike. Cvitanović se nedavno vratio u ring i imao je sjajan nastup na Balkan Boxing 8, kada je ranim prekidom savladao Meraba Turkadzea iz Gruzije.

Narednih dana biće poznato i ko će biti protivnici Memića, Poturka i Cvitanovića, kao i koji će još borci učestvovati na Balkan Boxing 9 spektaklu u Sarajevu 24. jula.

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