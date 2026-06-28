Danas je Vidovdan

U Srbiji će danas nizom manifestacija biti obeležen Vidovdan, državni, verski i istorijski praznik, koji se obeležava u znak sećanja na Kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila prodoru Turaka na Balkan.

Centralna državna ceremonija biće održana u Kruševcu, gde će biti izvedena počasna artiljerijska paljba i položeni venci na Spomenik kosovskim junacima.

Vence će položiti izaslanik predsednika Republike Srbije, savetnik predsednika Republike Miloš Vučević i ministar odbrane Bratislav Gašić.

U manastiru Ravanica biće služen parastos Svetom knezu Lazaru i Kosovskim junacima, a u Ćupriji će biti položeni venci na spomenik knezu Lazaru Hrebeljanoviću.

Na Kosovu i Metohiji Vidovdan će biti obeležen liturgijom u manastiru Gračanica i parastosom na Gazimestanu.

Vidovdan se obeležava u spomen na Kosovsku bitku koja se odigrala 1389. godine, a u kolektivnom sećanju srpskog naroda simbolizuje slobodu, otpor tuđinu, negovanje patriotizma, nacionalnog bića i herojstva.

Vidovdan se obeležava na osnovu odredaba Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.