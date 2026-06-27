28. јун 2026.

Vidovdanski vašar u Klupcima okuplja hiljade posetilaca: „Od igle do lokomotive“ (video)

27. јун 2026.
vasar u loznici

Lozničko prigradsko naselje Klupci i ovog vikenda biće domaćin jednog od najvećih i najposećenijih vašara u ovom delu Srbije. Tradicionalni Vidovdanski vašar, koji se održava na pijaci kojom upravlja KJP „Naš dom“, i ove godine okupiće veliki broj izlagača, trgovaca i posetilaca iz Podrinja, Rađevine, Azbukovice, ali i susedne Republike Srpske.

Na više od stotinu prodajnih mesta posetioci će moći da pronađu gotovo sve – od garderobe, obuće, alata, školskog pribora i pokućstva, pa sve do nameštaja, raznovrsne robe za domaćinstvo i drugih proizvoda, zbog čega vašar s pravom nosi epitet mesta gde se može kupiti „od igle do lokomotive“.

Pored bogate trgovačke ponude, nezaobilazan deo vašarske atmosfere biće i štandovi sa hranom i pićem. Miris pečenja, pljeskavica i drugih specijaliteta širiće se vašarištem, dok će ugostiteljski šatori uz muziku pružiti posetiocima priliku za dobar provod i druženje.

Najmlađe će, kao i svake godine, obradovati brojni zabavni parkovi sa ringišpilima, toboganima i drugim atrakcijama koje su zaštitni znak tradicionalnih vašara.

Iz KJP „Naš dom“ očekuju rekordnu posećenost i navalu kako prodavaca, tako i kupaca. Pored prostora unutar pijace, tezge će biti postavljene i duž prilazne ulice, ispred okolnih domaćinstava i fudbalskog stadiona, u dužini od nekoliko stotina metara – od Osnovne škole u Klupcima pa sve do vašarišta.

Vidovdanski vašar u Klupcima decenijama predstavlja jednu od najznačajnijih tradicionalnih manifestacija u lozničkom kraju, spajajući trgovinu, druženje i dobru zabavu. Organizatori veruju da će i ovog puta veliki broj posetilaca uživati u bogatoj ponudi i jedinstvenoj vašarskoj atmosferi.

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