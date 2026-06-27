28. јун 2026.

Loznica pobedom otvorila pripreme: Zeleno-beli bolji od Zemuna

27. јун 2026.
susnjar fk loznica zemun

Fudbaleri Loznice uspešno su započeli pripremni period za novu sezonu u Prvoj ligi Srbije. U prvoj kontrolnoj utakmici zeleno-beli su savladali ekipu Zemuna rezultatom 3:2

Posle izjednačenog prvog dela susreta, Loznica je u nastavku zaigrala znatno bolje i stigla do preokreta. Prvi gol za zeleno-bele postigao je Lazar Mališ u 67. minutu, dok je iskusni Slaviša Stojanović sa bele tačke dva puta bio siguran – u 75. i 86. minutu – čime je potvrdio pobedu svog tima.

Pored rezultata, stručni štab može da bude zadovoljan i izdanjem mladih igrača. Posebno raduje činjenica da su u drugom poluvremenu priliku da zaigraju dobila četvorica omladinaca, koji su opravdali ukazano poverenje i pokazali da klub može ozbiljno da računa na njih u budućnosti.

Za trenera Dejana Nikolića ova utakmica bila je prilika da proveri formu igrača i isproba različite taktičke varijante za prvenstvo, koje Loznicu očekuje početkom avgusta.

Pobeda protiv Zemuna predstavlja dobar podstrek na startu priprema, ali u stručnom štabu ističu da je najvažnije da ekipa iz utakmice u utakmicu podiže nivo igre i spremno dočeka izazove u novoj sezoni Prve lige Srbije.

Srodni postovi

20260628_074935

Danas je Vidovdan

28. јун 2026.
vasar u loznici

Vidovdanski vašar u Klupcima okuplja hiljade posetilaca: „Od igle do lokomotive“ (video)

27. јун 2026.
vucic

Moramo da budemo jedna i ujedinjena Srbija! (video)

27. јун 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

20260628_074935

Danas je Vidovdan

28. јун 2026.
vasar u loznici

Vidovdanski vašar u Klupcima okuplja hiljade posetilaca: „Od igle do lokomotive“ (video)

27. јун 2026.
susnjar fk loznica zemun

Loznica pobedom otvorila pripreme: Zeleno-beli bolji od Zemuna

27. јун 2026.
vucic

Moramo da budemo jedna i ujedinjena Srbija! (video)

27. јун 2026.
asfaltiranje trotoar ratarska

Asfaltiranje trotoara u Klupcima (video)

26. јун 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas