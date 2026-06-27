Loznica pobedom otvorila pripreme: Zeleno-beli bolji od Zemuna

Fudbaleri Loznice uspešno su započeli pripremni period za novu sezonu u Prvoj ligi Srbije. U prvoj kontrolnoj utakmici zeleno-beli su savladali ekipu Zemuna rezultatom 3:2

Posle izjednačenog prvog dela susreta, Loznica je u nastavku zaigrala znatno bolje i stigla do preokreta. Prvi gol za zeleno-bele postigao je Lazar Mališ u 67. minutu, dok je iskusni Slaviša Stojanović sa bele tačke dva puta bio siguran – u 75. i 86. minutu – čime je potvrdio pobedu svog tima.

Pored rezultata, stručni štab može da bude zadovoljan i izdanjem mladih igrača. Posebno raduje činjenica da su u drugom poluvremenu priliku da zaigraju dobila četvorica omladinaca, koji su opravdali ukazano poverenje i pokazali da klub može ozbiljno da računa na njih u budućnosti.

Za trenera Dejana Nikolića ova utakmica bila je prilika da proveri formu igrača i isproba različite taktičke varijante za prvenstvo, koje Loznicu očekuje početkom avgusta.

Pobeda protiv Zemuna predstavlja dobar podstrek na startu priprema, ali u stručnom štabu ističu da je najvažnije da ekipa iz utakmice u utakmicu podiže nivo igre i spremno dočeka izazove u novoj sezoni Prve lige Srbije.