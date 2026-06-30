30. јун 2026.

Granit na korak od sna: Radaljci deklasirali Veliku Reku i izborili finale baraža (video)

30. јун 2026.
fk granit

Fudbaleri Granita iz Radalja napravili su još jedan veliki korak ka plasmanu u viši rang takmičenja. U polufinalu baraža za popunu Međuopštinske lige Jadar ekipa iz Radalja je na neutralnom terenu, stadionu „Pod Kikom“ u Ljuboviji, ubedljivo savladala prvaka Opštinske lige Ljubovija, ekipu Velike Reke, rezultatom 6:0.

Impresivnom partijom Granit je pokazao da s pravom važi za jednog od glavnih kandidata za ulazak u viši rang. Tokom svih 90 minuta Radaljci su dominirali na terenu, ne ostavljajući protivniku gotovo nikakvu šansu da ugrozi njihovu pobedu.

Ovaj uspeh dodatno je podgrejao nadu svih u klubu da će posle punih 14 godina konačno napustiti Gradski rang takmičenja i izboriti plasman u Međuopštinsku ligu Jadar. Generacije igrača, uprava i navijača čekaju trenutak povratka u viši rang, a sada ih od ostvarenja tog cilja deli još samo jedna utakmica.

Veliko finale baraža igra se u utorak, 30. juna, sa početkom u 17.30 časova na igralištu Radničkog u Klupcima. Protivnik Granita biće pobednik drugog polufinalnog susreta, a pobednik finala izboriće plasman u Međuopštinsku ligu Jadar za narednu sezonu.

U Radalju vlada veliko uzbuđenje pred odlučujući duel. Posle ubedljivog izdanja protiv Velike Reke, fudbaleri Granita veruju da mogu da naprave poslednji korak i krunišu sezonu koja bi mogla da ostane upisana kao jedna od najuspešnijih u istoriji kluba.

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