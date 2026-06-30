MUP: U Loznici od 12.30 do 14h uništavanje eksplozivne naprave zaostale iz rata

Sektor za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova saopštilo je da će danas od 12.30 do 14 časova specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata u mestu Lešnica, potez „Luke“, na teritoriji grada Loznica, na bezbednoj lokaciji za uništavanje.

Tom prilikom, navodi se, biće preduzete mere bezbednosti i zaštite ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine. Dodaje se i da pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.