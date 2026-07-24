Počela izgradnja dve ulice na Lagatoru

Lagator, naselje koje se poslednjih godina najbrže razvija i širi u Loznici, dobija još dve moderne saobraćajnice. Počeli su radovi na izgradnji ulica Ljubomira Romića i Vladimira T. Filipovića, za koje je iz budžeta Grada Loznice izdvojeno 62,3 miliona dinara.

Ulica Ljubomira Romića biće duga 300 metara, dok će Ulica Vladimira T. Filipovića biti izgrađena u dužini od 272 metra. Osim novog kolovoza, projektom je predviđena izgradnja obostranih trotoara, kišne kanalizacije i javne rasvete, čime će ovaj deo Lagatora dobiti savremeno uređenu saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu.

Kako se upravo na Lagatoru gradi najveći broj novih stambenih objekata, ulaganje u infrastrukturu prati ubrzan razvoj ovog dela grada. Nove ulice ne znače samo bolje saobraćajno povezivanje, već i bezbednije kretanje pešaka, efikasnije odvođenje atmosferskih voda i kvalitetnije uslove za život sve većeg broja stanovnika.

Izgradnja ovih saobraćajnica još je jedan korak u planskom razvoju Lagatora, koji se iz godine u godinu potvrđuje kao jedno od najperspektivnijih i najbrže rastućih naselja u Loznici.