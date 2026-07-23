Država izdvaja 300 miliona dinara za besplatne vaučere za odmor penzionera u Srbiji

Uredba koja se odnosi na besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji usvojena je na sednici Vlade Srbije i kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i obećao, opredeljeno je 300 miliona dinara za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je danas prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

„Vaučere, koji su deo velikog paketa pomoći građanima, moći će da dobiju naši najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara. Prijava za vaučere obavljaće se na šalterima Pošte Srbija“, objavio je Mali na instagramu.

Naveo je da je turizam veoma važna privredna grana za srpsku ekonomiju, kao i da će se podelom vaučera za odmor u Srbiji, sa jedne strane dodatno osnažiti turistički sektor, a sa druge strane ostvariti uštede u kućnim budžetima naših najstarijih koji dobijaju besplatne vaučere.

„Inače, vaučeri za odmor u Srbiji postoje od 2015. godine, a država je do sada, obezbedila više od dva miliona turističkih vaučera za šta je opredeljeno oko 13 milijardi dinara. Turistički vaučeri su deo novog paketa ekonomskih mera, a cilj je da se kroz odgovornu ekonomsku politiku, ulaganja i podršku stanovništvu obezbedi veći životni standard i sigurnija budućnost za sve“, istakao je Mali.

Stabilnost, odgovorno upravljanje javnim finansijama i briga o građanima su, naglasio je, temelj daljeg razvoja Srbije.

Odgovorna država je uvek tu za svoje građane i nastaviće da im bude pouzdan oslonac, poručio je Mali.