23. јул 2026.

Trideset dve žene iz Loznice dobijaju po 30.000 dinara jednokratne pomoći

23. јул 2026.
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Trideset dve žene sa područja Loznice ostvariće pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 30.000 dinara, u okviru programa „Podrška socijalno i ekonomski ugroženim porodicama i pojedincima na teritoriji grada Loznice“. Za realizaciju ovog programa Gradu Loznici odobrena su sredstva u iznosu od 992.000 dinara.

Sredstva su obezbeđena na osnovu Javnog poziva za finansiranje predloga programa za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti u 2026. godini. Ugovor o finansiranju potpisale su gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura.

Cilj programa je unapređenje položaja žena kroz lokalne mere podrške, njihovo ekonomsko i društveno osnaživanje, kao i pružanje pomoći ženama koje pripadaju osetljivim društvenim grupama.

Kroz ovaj program podstiče se saradnja lokalnih samouprava i državnih institucija u sprovođenju mera koje doprinose većoj ekonomskoj sigurnosti žena, sprečavanju nasilja i stvaranju ravnopravnijeg i bezbednijeg društvenog okruženja za sve građanke.

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