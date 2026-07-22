Radovi na više lokacija širom Loznice (video)
Na više lokacija u Loznici u toku su radovi na uređenju saobraćajne i komunalne infrastrukture.
Rekonstruiše se trotoar u Mesnoj zajednici „Filip Kljajić“, uređuje plato u Bulevaru Dositeja Obradovića, a privode se kraju i radovi u bloku Sokolana.
Istovremeno se nastavlja izgradnja obilaznice kod Industrijske zone Šepak.
Počeli su i radovi na izgradnji ulica Vladimira T. Filipovića i Ljubomira Romića na Lagatoru.
Direktor JP „Loznica razvoj“ Nikola Dragićević istakao je da se infrastrukturni projekti realizuju na više lokacija, u skladu sa potrebama građana i planom ulaganja u razvoj grada.
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