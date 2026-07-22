Završeno asfaltiranje puta između Donjih Nedeljica i Grnčare (video)

Na inicijativu gradonačelnice Loznice da se radovi ne odlažu i da meštani što pre dobiju uređen put, završeno je asfaltiranje poslednje deonice saobraćajnice koja povezuje mesne zajednice Donje Nedeljice i Grnčaru.

Asfaltiranjem preostalih 535 metara završeno je uređenje puta ukupne dužine 1.700 metara. Radovi su prethodnih godina izvođeni u više faza, u skladu sa dogovorom predstavnika grada i meštana ove dve mesne zajednice.

Vrednost završne faze radova iznosi 2,9 miliona dinara, a sredstva su u potpunosti obezbeđena iz budžeta Grada Loznice.

Direktor JP „Loznica razvoj“ Nikola Dragićević istakao je da ova saobraćajnica ima značaj i za stanovnike okolnih sela.

„Završetkom ove deonice povezali smo dve mesne zajednice i ispunili dogovor sa meštanima. Ovaj put koristiće stanovnici više naselja, zbog čega ima poseban značaj za čitav ovaj deo grada“, rekao je Dragićević.

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