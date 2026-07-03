4. јул 2026.

Napreduju radovi na rekonstrukciji OŠ „Jovan Cvijić“ u Loznici

3. јул 2026.
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Državni sekretar u Ministarstvu za javna ulaganja Boban Birmančević, zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović, pomoćnici gradonačelnika Dejan Stalović i Milan Jugović, kao i Živojin Jovanović, zadužen za praćenje kapitalnih projekata, obišli su radove na rekonstrukciji Osnovne škole „Jovan Cvijić“ i izgradnji novih sportskih sadržaja.

U okviru ovog kapitalnog projekta u toku je izgradnja nove fiskulturne sale, kao i spoljašnjih sportskih terena za košarku, rukomet i odbojku. Radovi obuhvataju i rekonstrukciju starog dela školskog objekta, zamenu krovne konstrukcije, stolarije, kao i uređenje fasade.

Tokom obilaska istaknuto je da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i da je završetak svih radova predviđen do 30. avgusta.

Realizacijom ovog projekta učenici i nastavnici OŠ „Jovan Cvijić“ dobiće znatno bolje uslove za nastavu i sportske aktivnosti. Nova fiskulturna sala, savremeni otvoreni sportski tereni i obnovljeni školski objekat doprineće kvalitetnijem obrazovnom procesu i bezbednijem boravku učenika.

Sredstva za realizaciju ovog značajnog projekta obezbedilo je Ministarstvo za javna ulaganja Vlade Republike Srbije.

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