Naredne sedmice počinje rekonstrukcija glavne kapije banjskog parka u Banji Koviljači (video)

Radovi na glavnoj ulaznoj kapiji banjskog parka u Banji Koviljači počeće naredne sedmice, najavljeno je na konferenciji za medije u Turističkoj organizaciji grada Loznice.

Gradski menadžer Dejan Stalović rekao je da će najpre biti izvršena demontaža postojeće kapije, nakon čega će uslediti izgradnja potpuno nove, jer je utvrđeno da postojeća konstrukcija nije bezbedna za rekonstrukciju.

– Tokom izvođenja radova ustanovljeni su ozbiljni nedostaci na konstrukciji glavne kapije. Stručni nadzor i Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva ocenili su da se ona ne može sanirati, već da mora biti uklonjena i izgrađena nova, uz poštovanje svih uslova zaštite kulturnog dobra – istakao je Stalović.

On je podsetio da je Grad Loznica prethodnih godina značajno ulagao u razvoj Banje Koviljače i obnovu njenih prepoznatljivih simbola, te da su dve od ukupno tri kapije već rekonstruisane.

Direktorka Turističke organizacije grada Loznice Aleksandra Savić podsetila je da su problemi nastali još u avgustu prošle godine, kada je tadašnji izvođač radova odustao od posla jer nije mogao da ispuni uslove koje je propisao Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Kako je navela, nakon izrade nove projektne dokumentacije i sprovedenog postupka javne nabavke stvoreni su uslovi da radovi konačno počnu.

Ulazne kapije banjskog parka izgrađene su pred početak Drugog svetskog rata, prema projektu iz 1938. godine. Napravljene su od sige, posebne vrste kamena sa područja Gučeva, a predstavljaju jedan od najprepoznatljivijih simbola Banje Koviljače i nalaze se pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.