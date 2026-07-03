Kompanija Adient obeležila osam godina rada donacijom paketa za bebe u lozničkom porodilištu

Povodom osam godina uspešnog poslovanja u Loznici, kompanija Adient jubilej je obeležila humanim gestom – donacijom vrednih paketa za bebe rođene u porodilištu Zdravstvenog centra Loznica.

Paketi su uručeni majkama koje se trenutno nalaze na Odeljenju ginekologije i akušerstva, a donatore su u ime Zdravstvenog centra pozdravili direktorka dr Jadranka Marinković, načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo dr Milan Đorđić i glavna sestra Milka Blagojević.

Zahvaljujući na donaciji, direktorka dr Jadranka Marinković istakla je da ovakvi gestovi predstavljaju mnogo više od poklona.

– Svako rođenje je novi početak i najlepša vest za jednu porodicu, ali i za čitavo društvo. Posebno nas raduje kada uspešne kompanije prepoznaju značaj podrške najmlađima. Ova donacija nije samo poklon za bebe, već i snažna poruka solidarnosti, društvene odgovornosti i brige za budućnost naše zajednice – rekla je dr Marinković.

Ona je naglasila da Zdravstveni centar Loznica kontinuirano ulaže u unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i stvaranje što boljih uslova za majke i novorođenčad, te da je podrška društveno odgovornih kompanija dodatni podstrek za nastavak tog rada.

U porodilištu Zdravstvenog centra Loznica trenutno borave 24 bebe. Tokom juna ove godine rođeno je 69 beba – 35 devojčica i 34 dečaka, dok je od početka 2026. godine u lozničkom porodilištu na svet došlo ukupno 494 mališana, od čega 206 devojčica i 288 dečaka.

Iz Zdravstvenog centra Loznica zahvalili su kompaniji Adient na donaciji, ističući da je ova humana akcija obradovala majke i ulepšala prve dane života najmlađih sugrađana, uz želju da kompanija i u narednim godinama nastavi uspešno poslovanje i društveno odgovorno delovanje.