Sećanje na heroje i poruka da se slobodarska tradicija mora čuvati

Polaganjem venaca na spomen-obeležja narodnim herojima Georgiju Jakšiću i Vladi Zečeviću, u Loznici je danas obeležen 4. jul, datum posvećen sećanju na borbu protiv fašizma i one koji su svoje živote položili za slobodu.

Poštu stradalima odali su predstavnici Grada Loznice, brojnih boračkih udruženja, Vojske Srbije, kao i građani, ističući značaj očuvanja kulture sećanja i negovanja slobodarskih vrednosti.

Pomoćnik gradonačelnice Loznice Milan Jugović rekao je da grad veliku pažnju poklanja svim značajnim ličnostima, datumima i događajima iz svoje istorije.

– Loznica je grad bogate istorije i zavičaj velikana. Hiljade naših predaka iz ovih krajeva dalo je svoje živote da bi Srbija živela. Ponosni smo na svoju slobodarsku tradiciju i ogroman doprinos pobedi nad nacističkom pošasti. Malo koji narod je tako skupo platio svoju slobodu i pobedu nad nacizmom kao srpski narod – rekao je Jugović.

On je istakao da je obaveza sadašnjih generacija da čuvaju sećanje na slavnu prošlost.

– Naša je obaveza da negujemo prošlost i prenosimo je na generacije koje dolaze, jer se ne smemo odreći nijednog dela svoje istorije – poručio je Jugović.

Predsednik Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije Života Isaković naglasio je da ova organizacija brižljivo neguje sećanje na oslobodilačke ratove Srbije i na sve borce koji su svoje živote položili za slobodu.

– Savez temeljno prati sve događaje vezane za oslobodilačke ratove Srbije i vodi računa o palim borcima koji su dali živote za slobodu u kojoj danas živimo. Ovaj datum je veoma važan i podseća nas na žrtvu onih koji su se borili protiv fašizma – rekao je Isaković.