6. јул 2026.

Dvojica mladića nastradala u saobraćajnoj nesreći u Banji Koviljači

5. јул 2026.
saobracajka-banja-koviljaca

Jutros, oko 6 časova, na ulasku u Banju Koviljaču iz pravca Loznice, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubila dvojica mladića.

Prema prvim informacijama, putnički automobil marke „Volkswagen Golf“ izgubio je kontrolu, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo. Od jačine udara vozilo je potpuno smrskano.

Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt dvojice mladića, dok su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice morali da seku vozilo kako bi izvukli njihova tela.

U ovoj strašnoj nesreći živote su izgubili Janković M. (2008) i Maksimović B. (2008).

Iskreno saučešće porodicama, rodbini i prijateljima.

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