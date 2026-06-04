5. јун 2026.

U Gradskoj upravi održan sastanak sa predstavnicima penzionera

4. јун 2026.
20260604_133612

U Gradskoj upravi danas je održan sastanak predstavnika lokalne samouprave i Udruženja penzionera Loznice, sa ciljem sagledavanja potreba i problema sa kojima se suočavaju najstariji sugrađani i pronalaženja mogućnosti za njihovo rešavanje.

Sa predsednikom Udruženja penzionera Savom Babićem i članom udruženja Milanom Jugovićem razgovarali su zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović i odbornica Skupštine grada Milojka Smiljanić.

Na sastanku su razmatrane aktuelne teme od značaja za penzionersku populaciju, a predstavnici udruženja izneli su sugestije i predloge koji se odnose na unapređenje kvaliteta života njihovih članova. Predstavnici Grada istakli su da će nastaviti sa redovnim susretima i otvorenim dijalogom kako bi se potrebe penzionera blagovremeno sagledale i, u skladu sa mogućnostima lokalne samouprave, rešavale.

Današnji sastanak nastavak je dogovora postignutog prilikom posete gradonačelnice Loznice Dragane Lukić, Udruženju penzionera pre dva meseca, kada je usaglašeno da se redovno organizuju sastanci u Gradskoj upravi kako bi predstavnici penzionera imali priliku da neposredno iznesu svoje predloge, sugestije i potrebe.

Na području grada Loznice živi oko 17.500 penzionera, dok je u Udruženje penzionera učlanjeno približno 6.000 građana, što ovo udruženje svrstava među najbrojnije organizacije u gradu i važnog sagovornika lokalne samouprave kada je reč o pitanjima od značaja za najstarije sugrađane.

Srodni postovi

1000117823

Četiri dana motora, muzike i druženja na Moto Festu „Bratijanje

3. јун 2026.
Objave Instagram (3)

SAOPŠTENJE IZ GRADSKE UPRAVE

3. јун 2026.
ovavestenje vodovod i kanalizacija

SAOPŠTENjE

3. јун 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

20260604_133612

U Gradskoj upravi održan sastanak sa predstavnicima penzionera

4. јун 2026.
1000117823

Četiri dana motora, muzike i druženja na Moto Festu „Bratijanje

3. јун 2026.
Objave Instagram (3)

SAOPŠTENJE IZ GRADSKE UPRAVE

3. јун 2026.
ovavestenje vodovod i kanalizacija

SAOPŠTENjE

3. јун 2026.
hram svete trojice donja badanja (2)

Obeležena hramovna slava u Donjoj Badanji (video)

3. јун 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas