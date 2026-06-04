U Gradskoj upravi održan sastanak sa predstavnicima penzionera

U Gradskoj upravi danas je održan sastanak predstavnika lokalne samouprave i Udruženja penzionera Loznice, sa ciljem sagledavanja potreba i problema sa kojima se suočavaju najstariji sugrađani i pronalaženja mogućnosti za njihovo rešavanje.

Sa predsednikom Udruženja penzionera Savom Babićem i članom udruženja Milanom Jugovićem razgovarali su zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović i odbornica Skupštine grada Milojka Smiljanić.

Na sastanku su razmatrane aktuelne teme od značaja za penzionersku populaciju, a predstavnici udruženja izneli su sugestije i predloge koji se odnose na unapređenje kvaliteta života njihovih članova. Predstavnici Grada istakli su da će nastaviti sa redovnim susretima i otvorenim dijalogom kako bi se potrebe penzionera blagovremeno sagledale i, u skladu sa mogućnostima lokalne samouprave, rešavale.

Današnji sastanak nastavak je dogovora postignutog prilikom posete gradonačelnice Loznice Dragane Lukić, Udruženju penzionera pre dva meseca, kada je usaglašeno da se redovno organizuju sastanci u Gradskoj upravi kako bi predstavnici penzionera imali priliku da neposredno iznesu svoje predloge, sugestije i potrebe.

Na području grada Loznice živi oko 17.500 penzionera, dok je u Udruženje penzionera učlanjeno približno 6.000 građana, što ovo udruženje svrstava među najbrojnije organizacije u gradu i važnog sagovornika lokalne samouprave kada je reč o pitanjima od značaja za najstarije sugrađane.