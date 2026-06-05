Loznica obeležava Dan grada i 160 godina od sticanja statusa varoši

Loznica će od 11. do 16. juna obeležiti Dan grada i jubilej vredan pažnje, 160 godina od dobijanja statusa varoši. Tim povodom pripremljen je višednevni program koji objedinjuje kulturne, sportske, zabavne i edukativne sadržaje, namenjene građanima svih generacija.

Obeležavanje počinje 11. juna manifestacijom „Dan porodice“ na platou ispred Vukovog doma kulture. Tokom popodneva najmlađe očekuju kreativne i edukativne radionice, dečji karneval, predstavljanje lokalnih ustanova i udruženja, kao i nastupi mališana iz muzičkih, plesnih i sportskih kolektiva. Program će biti završen predstavom „Majstor Mario“.

U narednim danima smenjivaće se sadržaji različitog karaktera. Ljubitelji sporta moći će da prate završnicu Dečje lige u rukometu u hali „Lagator“, dok će Međunarodni festival folklora „Raspevano proleće“, u organizaciji KUD-a „Frula“ iz Lipničkog Šora, okupiti čuvare narodne tradicije iz zemlje i inostranstva.

Muzički program obeležiće nastup Kamernog hora Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru Guarneri festa, koji će biti održan na platou ispred Crkve Pokrova Presvete Bogorodice, kao i koncert Ivana Milinkovića u Vukovom domu kulture.

Mesto u programu našao je i šahovski turnir „Loznica open“, koji će uoči Dana grada okupiti ljubitelje drevne igre u svečanoj sali UFK „Lagator“.

Kruna višednevnog obeležavanja biće Svečana akademija 16. juna u Vukovom domu kulture. Na akademiji će najzaslužnijim pojedincima i kolektivima biti uručena najviša gradska priznanja – povelje i plakete za doprinos razvoju i afirmaciji Loznice. Istog dana tradicionalno će početi i nova sezona na gradskom kupalištu, dok će završnicu proslave obeležiti nastup dečjeg ansambla KUD-a „Frula“ ispred Vukovog doma kulture.

U okviru promotivnih aktivnosti, Loznica će se 19. juna predstaviti i na Expo plejgraundu u Hali 5 Beogradskog sajma.