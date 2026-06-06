Loznički osnovci otputovali na Regionalno finale Plazma Sportskih igara mladih na Zlatiboru

Osamdeset mališana iz Loznice, pobednika gradskog takmičenja Plazma Sportskih igara mladih održanog 30. aprila, otputovalo je na Zlatibor gde će 6. juna, učestvovati na Regionalnom finalu najveće sportske manifestacije za decu u regionu.

Mladi sportisti iz Loznice na put su krenuli u pratnji svojih nastavnika, uz podršku Grada Loznice, koji je obezbedio sredstva za troškove prevoza, smeštaja i ishrane. Na taj način deci su omogućeni svi neophodni uslovi da dostojno predstavljaju svoj grad, pokažu sportski talenat i uživaju u druženju sa vršnjacima iz drugih gradova.

Tokom celodnevnog programa na Zlatiboru biće organizovana takmičenja u više sportskih disciplina, a najuspešniji pojedinci i ekipe izboriće plasman na Državno finale Plazma Sportskih igara mladih.

Regionalno finale okupiće najbolje mlade sportiste regiona Zapad, koji će se nadmetati u duhu fer-pleja, sporta i prijateljstva, vrednosti koje ove igre promovišu godinama.

Grad Loznica nastavlja da pruža podršku deci i mladima koji predstavljaju svoj grad na sportskim takmičenjima, potvrđujući na taj način značaj ulaganja u sport, zdrav način života i razvoj mladih generacija.

Svim lozničkim takmičarima želimo mnogo uspeha, dobrih rezultata i lepih uspomena sa Zlatibora.