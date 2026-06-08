Počeo Petrovski post

Petrovski post, jedan od četiri višednevna posta u godini prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, počinje danas i traje do 12. jula, kada se obeležava Petrovdan praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu.

Post, koji će ove godine trajati više od mesec dana, traje najmanje osam dana, a najviše šest nedelja u zavisnosti od toga kada pada Vaskrs.

Petrovski post se još naziva i apostolski, a počinje prvog ponedeljka posle Duhovske nedelje i traje do praznika Svetih apostola Petra i Pavla, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula po Gregorijanskom kalendaru, odnosno 29. juna po Julijanskom.

Tokom Petrovskog posta vernici se uzdržavaju od mesa, mlečnih proizvoda i jaja, ali smisao posta nije samo fizičko odricanje od hrane, već i duhovno uzdržavanje od loših misli, reči i dela.

Tokom ovog posta, ponedeljkom, sredom i petkom posti se na vodi, dok se utorkom i četvrtkom posti na ulju.

Subotom i nedeljom su dozvoljeni riba, ulje i vino.

Dan uoči Petrovdana posti se strogo, osim ako pada u subotu ili nedelju.

U srpskom narodu mnogobrojne su i porodice koje slave krsnu slavu Časne verige Apostola Petra u spomen na njegovu nepokolebljivu veru u Gospoda Isusa.