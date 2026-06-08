8. јун 2026.

RAĐEVAC SE VRATIO U SRPSKU LIGU, BORAC IGRA BARAŽ (video)

8. јун 2026.
radjevac

Fudbaleri Rađevca ostvarili su veliki uspeh i plasirali se u Srpsku ligu Zapad, nakon što su u poslednjem kolu savladali ekipu Sevojna na gostujućem terenu i sezonu završili na prvom mestu tabele.
Do istorijskog uspeha Krupanjce je vodio trijumf u direktnoj borbi za vrh, ali i pomoć komšija iz Lešnice. Fudbaleri Borca slavili su u Ljuboviji protiv Drine rezultatom 1:0 i tako omogućili Rađevcu da preuzme lidersku poziciju i obezbedi plasman u viši rang takmičenja.
Borac je ovim trijumfom izborio mesto u baražu za popunu Srpske lige Zapad. Lešničane već u sredu očekuje prvi meč protiv iskusnog srpskoligaša Sloge iz Požege, ekipe sa dugim stažom u ovom rangu takmičenja.
Završnica prvenstva u Zoni Drina donela je mnogo uzbuđenja i neizvesnosti. O putnicima u viši rang, kao i o ekipama koje će kroz baraž tražiti svoju šansu, odlučivalo se do poslednjih minuta poslednjeg kola. Slična drama viđena je i u Srpskoj ligi Zapad, gde se do samog kraja nije znalo ko će izboriti opstanak, a ko će sezonu završiti u baražu.
Pred ljubiteljima fudbala sada su novi izazovi. Rađevac će naredne sezone ponovo igrati među srpskoligašima, dok će Borac kroz baraž pokušati da ostvari plasman u društvo najboljih klubova zapadne Srbije.

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