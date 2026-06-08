Rekordno interesovanje za besplatne pripreme u Loznici: 362 đaka sprema se za završni ispit

Grad Loznica već 13 godina organizuje besplatnu pripremnu nastavu za učenike završnih razreda osnovnih škola kako bi što spremnije dočekali završni ispit i upis u srednje škole. Ove godine za pripreme se prijavilo 362 đaka, što predstavlja rekordan broj učesnika od početka realizacije ovog programa.

Koordinator Kancelarije za mlade Bojan Lučić istakao je da veliko interesovanje učenika i pozitivne reakcije roditelja potvrđuju značaj ove aktivnosti.

„Komentari roditelja i đaka su veoma pozitivni, što nam daje signal da radimo dobar posao. Deca su odgovorna, vredno rade i trude se da steknu nova i utvrde postojeća znanja. Danas su radili probni test pred završni ispit, a u narednom periodu vežbaće sve oblasti koje im nisu najbolje legle. Sa njima će se intenzivno raditi sve do završnog ispita. Rezultati koje su prethodne generacije ostvarivale bili su odlični“, rekao je Lučić.

Poseban značaj, kako ističe, ima grupni rad, jer učenici kroz zajedničko učenje lakše savladavaju gradivo, razmenjuju iskustva i stiču dodatno samopouzdanje pred ispit.

Pripreme iz srpskog jezika traju već tri meseca, a interesovanje učenika bilo je izuzetno veliko, kaže profesorka srpskog jezika Gordana Bogdanović.

„Interesovanje je bilo zaista veliko. Najčešće greške nastaju upravo tamo gde su deca najsigurnija, jer ne pročitaju pitanje do kraja ili ne obrate pažnju na detalje. Zato tokom priprema radimo ne samo na obnavljanju gradiva, već i na razvijanju koncentracije i pažljivom čitanju zadataka“, objasnila je Bogdanović.

Da su pripreme bile od velike koristi potvrđuju i sami učenici. Jedan od polaznika, učenik završnog razreda Osnovne škole „Kadinjača“ Miroslav Ćirić, kaže da mu je dodatni rad značajno pomogao.

„Ove pripreme su mi mnogo značile. Utvrdio sam gradivo i sada imam osećaj da ću prijemni, odnosno završni ispit, dobro uraditi“, rekao je on.

Besplatna pripremna nastava i ove godine pokazala je koliko je važna podrška lokalne zajednice mladima u jednom od najvažnijih trenutaka njihovog školovanja. Rekordnih 362 prijavljena učenika najbolja su potvrda da ovakav vid pomoći ima veliko poverenje đaka i njihovih roditelja.