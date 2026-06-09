Od nauke do heroja sa terena – Loznica predstavila ovogodišnje dobitnike priznanja

Povodom Dana grada, koji se obeležava 16. juna, i velikog jubileja – 160 godina od dobijanja statusa varoši, Loznica će uručiti javna priznanja pojedincima i kolektivima koji su svojim radom, rezultatima i zalaganjem ostavili značajan trag u profesijama kojima se bave i doprineli ugledu grada.

Najviše gradsko priznanje, Povelja grada Loznice, ove godine pripala je prof. dr Zoranu Radovanoviću, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i jednom od najuglednijih stručnjaka u oblasti onkološke hirurgije. U obrazloženju se ističe njegov izuzetan doprinos medicinskoj nauci i zdravstvu, ali i činjenica da je tokom bogate karijere na najbolji način predstavljao svoj rodni grad.

Među dobitnicima Plakete grada Loznice nalaze se istaknuti pojedinci iz oblasti nauke, kulture, sporta, privrede i obrazovanja. Priznanje će biti uručeno Andriji Jorgiću, predsedniku Šahovskog saveza Srbije, Dragani Žarković, naučnici i rukovodiocu Odeljenja za sisteme nuklearne bezbednosti u JP „Nuklearni objekti Srbije“, operskom umetniku Željku R. Andriću, direktoru Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, kao i dirigentu Đorđu Pavloviću, umetničkom direktoru Filharmonije mladih „Borislav Pašćan“.

Među ovogodišnjim laureatima su i privrednik Dejan Radanović iz Čokešine, učenica Milica Aleksić i Jovan Cvetanović, svetski šampion u džiu-džici, čiji su rezultati prevazišli lokalne okvire i doprineli afirmaciji Loznice u zemlji i svetu.

Plakete će pripasti i MRK „Loznica“, elektromonterima lozničkog ogranka „Elektrodistribucije Srbije“ i Vatrogasno-spasilačkoj jedinici Loznica, kao priznanje za posvećenost, profesionalizam i nesebično angažovanje u trenucima kada je pomoć građanima bila najpotrebnija.

Iako dolaze iz različitih oblasti, ovogodišnje laureate povezuje isto – posvećenost poslu i vrhunski rezultati . Kroz svoj rad i dostignuća, svako od njih na svoj način doprineo je da ime Loznice bude prepoznato i poštovano daleko van granica grada.