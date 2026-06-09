Vučić najavio povećanje penzija, pomoć veteranima i veće plate socijalnim radnicima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je mogućnost povećanja penzija, većih izdvajanja za ratne veterane, kao i rast zarada zaposlenima u Centrima za socijalni rad. Kako je naveo, država priprema paket mera usmeren na poboljšanje položaja najosetljivijih kategorija stanovništva.

Gostujući na televiziji Pink, Vučić je rekao da se razmatra model po kojem bi penzioneri dobili značajniju podršku, sa posebnim akcentom na one sa najmanjim primanjima.

„Potrudićemo se da smislimo model da obradujemo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima. Razgovaramo i o sniženju cena lekova. Ne želimo da nam se desi nestašica lekova, ali ćemo nastojati da subvencionišemo deo cene“, kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, planirane olakšice u najvećoj meri odnosile bi se na terapije za pacijente sa kardiovaskularnim oboljenjima, dijabetesom, kao i za osobe koje se leče dijalizom.

Govoreći o sistemu socijalne zaštite, predsednik je istakao značaj zaposlenih u Centrima za socijalni rad, ocenivši da ih trenutno nema dovoljno i da su njihova primanja nedovoljna u odnosu na odgovornost posla koji obavljaju.

„Mala su njihova primanja i država će se potruditi da to promeni“, rekao je Vučić.

Najavio je i dodatnu podršku ratnim veteranima, navodeći da će država nastaviti da traži načine da unapredi njihov materijalni položaj.

„Gledaćemo da svim ugroženim grupama pomognemo. To neće biti nimalo beznačajna finansijska sredstva. O detaljima ću govoriti na skupu (Srpske napredne stranke) 27. juna“, naveo je Vučić.