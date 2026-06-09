Mićini i Verini dani 11. i 12. juna u Loznici

Tradicionalna kulturna manifestacija „Mićini i Verini dani“ biće održana 11. i 12. juna u Loznici, u znak sećanja na dvoje istaknutih umetnika, slikara Miću Popovića i Veru Božičković Popović.

Program ovogodišnje manifestacije počinje u četvrtak, 11. juna, kada će u 19 časova u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović biti otvorena izložba slika Miće Popovića iz privatne kolekcije Vesne i Jovana Popovića. Posetioci će imati priliku da vide dela jednog od najznačajnijih srpskih slikara 20. veka, koja se retko predstavljaju javnosti.

Drugog dana manifestacije, u petak, 12. juna, u istom prostoru sa početkom u 12 časova biće održana promocija 25. broja časopisa za kulturnu istoriju Jadra „Prizor“. Ovaj jubilejski broj časopisa donosi nove priloge iz oblasti kulturne i istorijske baštine ovog kraja, nastavljajući misiju očuvanja i proučavanja bogatog nasleđa Jadra.

Manifestaciju „Mićini i Verini dani“ organizuju Grad Loznica i Centar za kulturu „Vuk Karadžić“.

Ulaz na sve programe je slobodan.