„Mala srca za veliku planetu“: Loznički mališani poslali snažnu poruku o očuvanju životne sredine (video)
Povodom 5. juna, Međunarodnog dana zaštite životne sredine, Loznica je još jednom pokazala da se najvažnije poruke najlepše čuju kada dolaze od najmlađih. Učenici osnovnih škola sa teritorije grada i mališani Predškolske ustanove „Bambi“ priredili su program pod nazivom „Mala srca za veliku planetu“, posvećen očuvanju prirode, odgovornom odnosu prema životnoj sredini i brizi o prostoru u kojem živimo.
Kroz pesmu, igru, glumu i kreativne nastupe, deca su na zanimljiv i emotivan način ukazala na značaj zaštite prirode i potrebu da svi zajedno doprinesemo očuvanju planete za buduće generacije.
Svečanosti je prisustvovao pomoćnik gradonačelnice Loznice Milan Jugović, koji je istakao da će Grad Loznica nastaviti da podržava ovakve edukativne i društveno odgovorne aktivnosti.
– Imamo jednu planetu na kojoj živimo i naša je obaveza da je sačuvamo što čistijom i zdravijom, upravo za ove mališane i za generacije koje dolaze – poručio je Jugović.
Koordinatorka programa i direktorka Osnovne škole „Kadinjača“ Nada Ostojić naglasila je da dečje poruke imaju posebnu snagu i značaj.
– Kada deca kroz pesmu, igru, glumu i stvaralaštvo govore o planeti, te poruke postaju još snažnije i ostaju kao važna lekcija za budućnost – istakla je Ostojićeva.
Manifestacija je protekla u vedroj atmosferi, uz mnogo osmeha, kreativnosti i pozitivne energije, a još jednom je potvrđeno da upravo najmlađi mogu biti najbolji ambasadori očuvanja životne sredine i zdravijih životnih navika.