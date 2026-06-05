Vodovod upozorava građane: Oprez zbog lažnog predstavljanja i navodnih kontrola vode

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Loznica uputilo je apel građanima da budu oprezni nakon što je tokom prethodna dva dana zabeleženo više prijava o osobama koje se predstavljaju kao radnici ovog preduzeća i nude navodno uzorkovanje ili kontrolu kvaliteta vode po domaćinstvima.

Iz JP „Vodovod i kanalizacija“ naglašavaju da njihovi zaposleni ne vrše uzorkovanje vode po kućama niti obilaze građane radi kontrole kvaliteta vode bez prethodnog razloga, prijave ili najave.

– Laboranti JP „Vodovod i kanalizacija“ Loznica izlaze na teren isključivo po prijavi, reklamaciji ili u okviru redovnih službenih aktivnosti, uz jasnu službenu identifikaciju – navodi se u saopštenju.

Kako ističu iz preduzeća, tokom jučerašnjeg i današnjeg dana primljeno je nekoliko poziva, uglavnom od starijih sugrađana, koji su prijavili da su ih posećivale ili najavljivale posetu osobe predstavljajući se kao zaposleni u Vodovodu.

Zbog mogućih zloupotreba, građanima se savetuje da ne dozvoljavaju ulazak nepoznatim osobama u domaćinstva bez prethodne provere njihovog identiteta.

– Ukoliko vam se nepoznate osobe predstave kao radnici Vodovoda i zatraže ulazak u domaćinstvo, molimo vas da budete oprezni i da pre bilo kakvog postupanja kontaktirate naše preduzeće radi provere – poručuju iz JP „Vodovod i kanalizacija“.

Poseban apel upućen je porodicama da o ovom upozorenju obaveste starije članove domaćinstva, komšije i prijatelje, kako bi se zajednički sprečile eventualne prevare i zloupotrebe.

Iz lozničkog Vodovoda naglašavaju da će o svim važnim aktivnostima i eventualnim kontrolama građani uvek biti blagovremeno obavešteni putem zvaničnih kanala informisanja.