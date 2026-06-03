Četiri dana motora, muzike i druženja na Moto Festu „Bratijanje

Ljubitelji dvotočkaša, dobre muzike i druženja imaće priliku da od 4. do 7. juna prisustvuju drugom Moto Festu „Bratijanje”, koji će biti održan na platou kod stadiona Lagator u Loznici.

Ova manifestacija, koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj bajkera i posetilaca iz zemlje i regiona, donosi četvorodnevni program ispunjen koncertima, bajkerskim igrama, moto kampom, tradicionalnim bajkerskim ručkom i velikim defileom motociklista kroz grad.

Festival počinje u četvrtak, 4. juna, od 19 časova, kada je planirano svečano otvaranje i nastupi bendova iznenađenja.

U petak, 5. juna, od podneva biće otvoren moto kamp, dok je za 15 časova predviđen bajkerski ručak. Večernji program počinje u 19.30 časova nastupima bendova „Alarmantno stanje”, „Black and White” i „Infuzija”.

Subota, 6. jun, rezervisana je za najbogatiji festivalski program. Nakon doručka za kampere i dnevnog programa uz DJ izvođače, u 17 časova biće organizovana večera za bajkere. Tradicionalni defile motociklista kroz Loznicu zakazan je za 18 časova, dok će sat vremena kasnije početi bajkerske igre. Veče će upotpuniti koncerti bendova „Fredi Kruger”, „Stringsi” i „Sevdah Rock Connection”.

Poslednjeg dana festivala, u nedelju 7. juna, organizatori će uz doručak ispratiti goste i učesnike manifestacije.

Pored bogatog programa, posetioce očekuje i velika nagradna igra u kojoj je glavna nagrada skuter AMAX 125 kubika.

Cena ulaznice za pešake iznosi 400 dinara, dok je ulaz za bajkere besplatan.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje motora, rok muzike i dobrog druženja da posete Moto Fest „Bratijanje” i budu deo jedinstvene bajkerske atmosfere koja će početkom juna vladati Loznicom.