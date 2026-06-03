3. јун 2026.

SAOPŠTENJE IZ GRADSKE UPRAVE

3. јун 2026.
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Ništa predsednik nije pogrešno rekao, samo istinu, a istina očigledno boli… Nije li Zlatko sekirom branio glavnog lobistu za nezavisnost KIM, Violu fon Kramon, nije li Zlatko u više navrata maltretirao građane i po Loznici pravio cirkus? Znaju dobro Lozničani ova Zlatkova postignuća koja su za cilj imala samo ličnu korist i to je program koji oni nude i za naredni period.

O Aleksandru Vučiću i njegovom radu više od svake reči govore njegovi rezultati i dela, a oni su vidljivi na svakom koraku kroz stotine kilometara novih autoputeva, pruga, kroz nove fabrike i radna mesta, bolnice, škole, sportske terene, kroz borbu za očuvanje srpskih interesa i nacionalnog ponosa.

Ove rezultate predsednika građani itekako prepoznaju i vrednuju a o stepenu poverenja koji uživa više od svega govori preko 2 miliona i 200 hiljada glasova podrške u prvom krugu predsedničkih izbora i to u drugom mandatu.

Građani su pokazali da znaju da prepoznaju rezultate, da znaju dobro ko je Vučić a ko je Zlatko i ko može nastaviti da Srbiju vodi napred, putem razvoja i napretka.

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