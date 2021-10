Preporučeno uvođenje boniteta za vakcinisane i ograničenja za zaposlene koji nisu vakcinisani

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik usvojio je na sednici u sredu, 06. oktobra, predloge Zavoda za javno zdravlje iz Šapca za podsticaj stanovništva na vakcinisanje protiv zarazne bolesti Kovid – 19, u cilju suzbijanja epidemije, i u skladu s njima dao preporuke privrednim subjektima da pored poštovanja preventivnih mera uvedu određene bonitete i ograničenja za zaposlene.

Preporučeno je da vakcinisane radnike nagrade sa 2 dana plaćenog odsustva, a nevakcinisane udalje sa rada, ukoliko ne dostave dokaz o preležanoj bolesti Kovid – 19, a za uporne, koji nisu vakcinisani, zahtevaju negativni PCR test, ne stariji od 72 sata, ili antigenski test, ne stariji od 48 sati.

Sve troškove takvih testiranja snosili bi zaposleni.

U informaciji Zavoda za javno zdravlje iz Šapca navedeno je da je situacija u pogledu epidemije na području Mačvanskog okruga nestabilna, preteća.

Broj novoobolelih ima oscilatorni tok, iz dana u dan.

Broj pregleda u ambulantama i broj hospitalizovanih se povećava, kao i broj preminulih.

U septembru je najveći broj obolelih od početka pandemije, 8980, a najviše obolelih je u dobnoj grupi od 35 do 49 godina.

Zavod je konstatovao da kao društvo nažalost nismo iskoristili vreme koje nam je bilo omogućeno za jedinu sigurnu preventivnu meru vakcinaciju, uz molbu Štabu za vanredne situacije da uzme aktivnije učešće u zajedničkoj borbi protiv zarazne bolesti Kovid – 19 i da sve privredne subjekte podseti o merama koje su na snazi, o važnosti društvene odgovornosti svakog pojedinačnog pravnog subjekta po javno zdravlje celokupne zajednice i da je neophodno da preuzmu odgovornost u poštovanju svih važećih mera.

Komandant opštinskog Štaba za vanredne situacije u Malom Zvorniku, Zoran Jevtić, apelovao je na sugrađane koji nisu vakcinisani protiv virusa korona da prime vakcinu, zaštite sebe, svoje bližnje i doprinesu zaustavljanju epidemije.

On je zahvalio građanima koji su obavili vakcinaciju i time pokazali ozbiljnost i odgovornost, te pozvao one koji nisu vakcinisani da to učine što pre.

Jevtić je podsetio da je na teritoriji opštine Mali Zvornik drugu dozu vakcine primilo više od 60 posto građana, što je izuzetan rezultat koji ovu lokalnu zajednicu po uspehu na planu vakcinacije izdvaja u okrugu, ali i na nivou države.

Mali Zvornik je jedna od nekoliko opština i gradova u Srbiji koje mediji već mesecima navode kao dobar primer po broju vakcinisanih građana.

Direktorka Doma zdravlja u Malom Zvorniku, Valentina Ristić, izvestila je članove Štaba za vanredne situacije da na području opštine, zaključno sa 04. oktobrom tekuće godine, ima 97 aktivno obolelih od zarazne bolesti Kovid – 19.

U protekloj sedmici registrovano je 46 pozitivnih pacijenata.

Testirano je ukupno 149 građana, i to 146 antigenskim testom, a 3 PCR testom.

Prema njenim rečima, u poslednjih nekoliko dana uočen je blagi pad broja zaraženih.

U Domu zdravlja u ponedeljak je registrovano 12 obolelih, a u utorak 5.

Ristić je navela da je među zaraženim veliki broj dece.

Vakcinacija pacijenata na punktu za imunizaciju u Srednjoj školi u Malom Zvorniku odvija se kontinuirano.

„Vlada veliko interesovanje za vakcinaciju. Oni koji su primili prvu i drugu dozu vakcine dolaze da prime i treću“, rekla je Ristić i istakla da Dom zdravlja u Malom Zvorniku ima sve vakcine, osim ruske, te da pacijenti vakcinu „Sputnjik“ mogu primiti u Zdravstvenom centru u Loznici.

Ona je navela i to da je među zainteresovanim za vakcinaciju najveći broj onih koji su preležali Kovid – 19 i pretrpeli sve teškoće i neprijatnosti koje ovo oboljenje nosi sa sobom.

Reč je o pacijentima koji su ranije bili protivnici vakcinacije i izbegavali da prime vakcinu, ali su sada, nakon iskustva sa bolešću, postali svesni značaja vakcine i potrebe da je prime.

Na kraju današnjeg zasedanja, Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik doneo je zaključak o preduzimanju sanacionih radova na pričinjenoj šteti od poplava voda 2. reda i drugih elementarnih nepogoda na području opštine Mali Zvornik.

Ljiljana Ristanović

